Afrique de l'Ouest: Les enjeux de l'eau au Sahel au menu d'un colloque à l'UCAD

Dakar — Un colloque international consacré aux enjeux et défis de l'eau s'est ouvert lundi, à Dakar, à l'initiative notamment des partenaires du G3+ de la Francophonie, regroupant l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), l'Université Libre de Bruxelles, l'Université de Genève et l'Université de Montréal.

Des décideurs publics, diplomates, universitaires et spécialistes de la question de l'eau prennent part à cette rencontre dont le thème porte sur "l'Eau : vecteur de la paix au Sahel".

Cet évènement scientifique qui se poursuit jusqu'au 24 septembre se propose "d'échanger sur les bonnes pratiques et les cadres juridiques et politiques favorisant une gestion inclusive et pacifique des ressources en eau au Sahel et en Afrique de l'Ouest", a-t-on appris des organisateurs lors de la cérémonie d'ouverture.

Prenant part à cette première journée, le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est félicité de la tenue de ce colloque qui offre l'opportunité de "débattre sur la problématique d'accès à l'eau, qui alimente, par endroits, des conflits".

"En tant qu'acteurs, nous avons besoin d'avoir un cadre de réflexion pour débattre des questions qui peuvent vraiment conduire à des conflits, d'où l'intérêt de la tenue de ce colloque", a indiqué Bakary Faty.

Cette approche permet d'anticiper sur de potentiels conflits, en ce sens que "l'eau est une ressource partagée, au tour de laquelle gravitent d'autres secteurs comme l'énergie, l'élevage et l'agriculture", a-t-il relevé.

Selon cet officiel sénégalais, "la sécurité de l'eau n'est pas une question sectorielle, mais le pilier fondamental de la paix, de la santé, de la sécurité alimentaire et de la croissance économique mondiale".

Poursuivant, il note que "les enjeux liés à l'eau sont devenus préoccupants et complexes pour le Sénégal, et probablement pour le monde entier".

"L'idée de ce colloque n'est non plus de faire de l'eau un facteur de tension ou de conflits, mais plutôt un facteur de cohésion entre toutes les personnes ayant en commun cette ressource", a expliqué professeur Awa Fall Niang, directrice de l'Ecole doctorale Eau, Qualité et Usages de l'Eau rattachée à l'UCAD, un des organisateurs de cette activité.

"L'eau est une partie intégrante de l'histoire de l'humanité, d'où la nécessité d'une bonne gestion de cette ressource vitale", ont recommandé des participants.

Ils ont insisté sur le fait que cette thématique deviendra de plus en plus importante, et la demande en eau sera plus forte, en raison des changements climatiques et la croissance démographique.