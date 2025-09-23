Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé lundi l'engagement constant du Sénégal à faire avancer l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Il s'exprimait à la réunion de haut niveau consacrée au 30e anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes (Beijing+30).

À la tribune des Nations Unies, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a pris part, lundi, à la réunion de haut niveau consacrée au 30e anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes (Beijing+30). Dans une déclaration forte, le chef de l'État a réaffirmé l'engagement constant du Sénégal à faire avancer l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.

Il a appelé la communauté internationale à un sursaut collectif, rappelant que l'égalité est une exigence morale et universelle. Selon lui, aucune société ne peut se développer en laissant ses femmes et ses filles à l'écart. « La lutte contre les violences et discriminations est un combat permanent qui engage États, citoyens et leaders », a-t-il indiqué.

Sur ce, le président Bassirou Diomaye Faye a souligné qu'à travers la Vision Sénégal 2050, les femmes et les jeunes sont placés au coeur du projet de société, comme piliers de la stabilité et moteurs de la prospérité durable. « Préparons les générations futures à vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire et plus harmonieux », a-t-il conclu.