Sénégal: Tambacounda - Le Mouvement Al Falah conclut une vaste campagne médicale au service des populations

22 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna CAMARA (Correspondant)

Du 17 au 21 septembre, le Mouvement Al Falah a mené une importante campagne médicale à Tambacounda et ses environs, en faveur des populations défavorisées. Cette 8e édition a permis la circoncision gratuite de 255 enfants âgés de 12 à 14 ans, dans des conditions médicales sécurisées. Selon le Dr Bourahima Camara, cette initiative vise à soulager les familles à faibles revenus.

Le personnel médical mobilisé provenait principalement des hôpitaux Al Falah et Dalal Diam de Dakar, appuyé localement par les sapeurs-pompiers, l'hôpital régional et le poste de santé de Gouye. Les enfants ont bénéficié d'une prise en charge complète, incluant nourriture, soins et médicaments post-opératoires.

Parallèlement, 140 adultes ont été dépistés pour le diabète (75 cas) et l'hypertension (65 cas), avec distribution de médicaments à 130 patients.

Cette initiative s'inscrit dans les actions sociales du mouvement, qui oeuvre aussi dans l'éducation coranique et la promotion de la Sunna. Les bénéficiaires ont salué l'opération et appelé à une extension des ressources pour toucher plus de personnes. Le Mouvement Al Falah a, de son côté, réaffirmé son engagement à renforcer ses interventions sanitaires et humanitaires dans la région.

