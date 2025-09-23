Sénégal: Tambacounda - Le Mouvement Al Falah conclut une vaste campagne médicale au service des populations

Du 17 au 21 septembre, le Mouvement Al Falah a mené une importante campagne médicale à Tambacounda et ses environs, en faveur des populations défavorisées. Cette 8e édition a permis la circoncision gratuite de 255 enfants âgés de 12 à 14 ans, dans des conditions médicales sécurisées. Selon le Dr Bourahima Camara, cette initiative vise à soulager les familles à faibles revenus.

Le personnel médical mobilisé provenait principalement des hôpitaux Al Falah et Dalal Diam de Dakar, appuyé localement par les sapeurs-pompiers, l'hôpital régional et le poste de santé de Gouye. Les enfants ont bénéficié d'une prise en charge complète, incluant nourriture, soins et médicaments post-opératoires.

Parallèlement, 140 adultes ont été dépistés pour le diabète (75 cas) et l'hypertension (65 cas), avec distribution de médicaments à 130 patients.

Cette initiative s'inscrit dans les actions sociales du mouvement, qui oeuvre aussi dans l'éducation coranique et la promotion de la Sunna. Les bénéficiaires ont salué l'opération et appelé à une extension des ressources pour toucher plus de personnes. Le Mouvement Al Falah a, de son côté, réaffirmé son engagement à renforcer ses interventions sanitaires et humanitaires dans la région.