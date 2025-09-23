Sénégal: Fathala - Immersion dans l'antre des lions

La réserve de Fathala attire chaque année des visiteurs en quête de sensations fortes. Entre faune diversifiée et immersion guidée aux côtés des lions, le site s'impose comme l'une des expériences phares du tourisme sénégalais.

Elle est un plaisir pour les yeux. En franchissant le sol de ce lieu, le visiteur est transporté dans un environnement où l'homme ne fait qu'un avec la nature. L'ambiance est calme et reposante. Tous les ingrédients sont réunis pour une totale déconnexion.

Cette réserve qui couvre 6000 hectares de savane et de forêts fait partie du parc national du delta du Saloum, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est le fruit d'un mariage parfait entre la faune et la forêt. Les arbres visibles un peu partout annoncent déjà la couleur. Un peu plus loin, la fosse aux caïmans attire également l'attention. Il faut se pencher de plus près pour les voir, en mode camouflage. Mais il suffit d'un peu de patience pour voir l'un d'eux sortir de l'eau avec fracas et faire quelques pas. Une façon sans doute de nous souhaiter la bienvenue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A côté de ces reptiles, une autre espèce attire les regards : les tortues. Là également, il faut s'armer de patience pour pouvoir les voir sortir de leur cachette. Connus pour leur rapidité légendaire (percevez bien l'ironie), elles se bousculent pour accueillir les visiteurs en toute simplicité. La réserve abrite aussi des antilopes, des zèbres, des singes, des buffles, entre autres. Mais l'attraction la plus célèbre reste la marche avec les lions. Cette activité proposée sous l'encadrement de guides spécialisés a fini de faire la renommée de ce lieu.

Une expérience unique

Les visiteurs du jour sont déjà prêts pour cette activité. Après avoir déboursé 25 000 FCFA, l'heure est à la préparation. Le couple venu de Pologne et les deux soeurs sénégalaises peinent à cacher leurs excitations. « C'est fou ! », répète Aminata, les yeux pétillants en recevant son bâton. Ici, avant d'entrer dans l'antre des rois de la savane, il faut savoir manier le bâton. « Les lions savent ce qu'il signifie. Tant que tu le tiens, ils respectent ta présence », informe Mamadou Faye, l'un des guides. Après cette courte initiation, place à l'immersion.

Mamadou ouvre la marche suivi de près par les visiteurs. Dans une ambiance mêlée de rires nerveux et d'excitation, ils pénètrent dans le territoire des lions. Prudentes mais déterminées, les soeurs Mariama et Binta suivent les guides. Après quelques pas, elles aperçoivent enfin Cici et Kris. C'est Mariama qui commence la balade avec les lions sous les flashs de sa soeur.

« C'est une expérience unique. J'ai eu à visiter d'autres sites, mais je n'ai jamais été autant en contact direct avec les lions », a fait savoir la Sénégalaise qui vit à Paris. Le ressenti est le même du côté de sa soeur Binta. « C'est irréel. J'invite tout le monde à le faire au moins une fois dans la vie », dit-elle tout sourire. Une manière de prôner le tourisme local.