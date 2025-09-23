Sénégal: Simon Kouka appelle les jeunes à s'impliquer dans l'exploitation minière

Ziguinchor — Le rappeur et activiste Simon Kouka appelle les jeunes à saisir les opportunités de formation et d'emploi offertes par le secteur minier, tout en s'appropriant les enjeux de l'exploitation minière, en termes notamment de protection de l'environnement.

S'exprimant en marge d'une rencontre d'information sur le secteur minier, lundi à Ziguinchor, Simon Kouka a révélé que le ministère de l'Énergie a mis à disposition des termes de référence (TDR) pour la production de textes de sensibilisation sur les ressources minières.

"Il s'agit d'expliquer aux populations de manière simple et condensée les richesses qui se trouvent sous leurs pieds : l'ilménite, la rutile, le sable minéral... Il y a énormément de ressources dans leurs sous-sols. Il faut qu'ils s'informent et s'en rapprochent", a dit le rappeur, initiateur du concept "L'histoire rappée et l'exposé rappé".

En plus de cette dimension sensibilisation, l'artiste a insisté sur la nécessité d'orienter les jeunes vers les filières de formation liées au secteur extractif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a cité l'ingénierie géologique, la chaudronnerie, la soudure métallique ou encore la conduite d'engins.

Il a aussi insisté sur l'importance d'accompagner les femmes dans leur autonomisation, de soutenir les jeunes impliqués dans la culture, et de renforcer le système éducatif à travers la construction ou la réhabilitation d'écoles.

Simon Kouka a par ailleurs déploré la dégradation de l'environnement imputable aux activités de certaines entreprises minières, lesquelles dit-il abandonnent les carrières sans les réhabiliter et déversent leurs déchets dans la nature.

"Les jeunes doivent jouer un rôle de veille. Ces entreprises ne doivent pas laisser les carrières à l'abandon ni polluer les marigots. Cela a des conséquences sur notre élevage : les vaches, les moutons tombent malades. C'est notre cadre de vie qui est en danger", a-t-il averti.

Simon Kouka a lancé "un appel fort aux jeunes", en leur demandant de consulter les plateformes du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines pour repérer les offres de formation et d'emploi proposées par les entreprises minières.

"Pourquoi ne pas vous organiser en GIE, solliciter des financements auprès des ministères ? Ne restons pas spectateurs pendant que d'autres viennent investir. Il est temps de créer de la richesse ici, pour nos communautés", a-t-il conclu.