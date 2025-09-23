Congo-Brazzaville: Economie numérique - Le pays envisage un partenariat avec Genew Technologies

Le numérique est désormais perçu par de nombreux gouvernements, notamment africains, comme un déclencheur du développement socio-économique. Pour développer le secteur, ces derniers misent, entre autres, sur des partenariats internationaux avec des pôles digitaux reconnus. C'est le cas de la République du Congo qui a annoncé, le 18 septembre, avoir signé un protocole d'accord avec la société chinoise Genew Technologies.

La collaboration envisagée par les deux parties vise notamment à développer l'économie numérique, renforcer les infrastructures critiques et former les jeunes à l'intelligence artificielle. « Il s'agit d'un nouveau partenaire et investisseur dans la vision des autorités de faire du numérique le cinquième pilier du Plan national de développement 2022-2026. L'exécutif veut mettre les technologies de l'information et de la communication au service du développement socio-économique du pays », a déclaré Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, lors de la signature du protocole d'accord, en marge du sommet des Brics sur la nouvelle révolution industrielle qui se tient en Chine.

Le communiqué du gouvernement congolais ne précise pas les projets spécifiques que couvrira cette collaboration dans le domaine du numérique. Toutefois, informe We Are Tech Africa, le Projet d'accélération de la transformation numérique, soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars et par la Banque européenne d'investissement à hauteur de 27 milliards FCFA (environ 48,7 millions de dollars), constitue le projet phare du pays en la matière.

Selon la Banque mondiale, ce programme met l'accent sur l'utilisation productive du haut débit dans la prestation de services publics numériques. Il prévoit de financer la connectivité des zones isolées, la mise en place d'un intranet gouvernemental sécurisé, le développement d'un portail unique pour les services en ligne destinés aux citoyens ainsi que de multiples systèmes d'information pour améliorer la gestion des services publics.

« Le projet devrait, par ailleurs, accroître la disponibilité du haut débit mobile 3G pour 404 000 personnes supplémentaires, offrir à 3000 personnes la possibilité d'acquérir des compétences numériques certifiées, de base avancées, et permettre à 75 000 personnes par jour d'accéder aux services numériques soutenus », indiquait l'institution de Bretton Woods dans un communiqué publié en juin 2022.

La participation du Congo au Forum Brics 2025 s'inscrit dans le cadre privilégié de la coopération avec la République populaire de Chine, particulièrement à travers le Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac). Le chef de l'Etat congolais assure actuellement la coprésidence africaine du Focac. Cette position stratégique permet au pays de jouer un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre des dix actions de partenariat définies lors du Sommet de Beijing, surtout dans les secteurs d'avenir tels que l'industrie verte, l'e-commerce, le paiement numérique, les sciences et technologies ainsi que l'intelligence artificielle.