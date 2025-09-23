Afrique: Tournoi international Angola 50 ans - Le Congo termine sur le podium

Les Diables rouges seniors dames de handball ont fait briller les couleurs du Congo, du 17 au 20 septembre à Luanda, dans le cadre du tournoi international Angola 50 ans. Contre toute attente, les athlètes congolaises ont remporté la médaille d'argent, synonyme de la deuxième place.

L'équipe nationale congolaise a mis les bouchées doubles afin de représenter dignement le pays à la compétition qui a réuni en plus l'Angola, le Portugal et la Lituanie. Au terme de la compétition, elle a remporté la médaille d'argent et terminé deuxième derrière l'Angola. Le Portugal s'est contenté de la troisième place devant la Lituanie(4e). Le Congo, comme les autres pays, a joué trois matches. Il a perdu son premier match face au pays hôte, l'Angola (25-21), avant de gagner les deux autres.

La suite de la compétition était ainsi favorable aux Diables rouges qui ont aisément dominé les grandes équipes présentes à cette compétition. Le Portugal était la première victime, le 18 septembre, puisque cette sélection est habituée à jouer les grandes compétitions. Il a été soumis au rythme de la sélection congolaise. Score final 26-25.

Le dernier match, le 20 septembre face à la Lituanie, a confirmé la détermination des joueuses congolaises à faire valoir leurs talents. Devant le public angolais et quelques supporters congolais, les Diables rouges ont dominé le match de bout en bout. Le coaching du selectionneur Younes Tatby a payé cash puisque les Lituaniennes ont perdu face aux Congolaises 21-26.

« Nous sommes fiers de nos athlètes et, pour le moment, nous savourons la victoire. Nous venons de gagner une grande équipe européenne. Alors nous dédions cette victoire au peuple congolais et remercions le ministre des Sports. Si tout va bien, nous pouvons faire une surprise à la prochaine Coupe d'Afrique des nations », a expliqué le sélectionneur, Younes Tatby.

L'équipe nationale seniors dames qui vient d'entamer un nouveau cycle rassure déjà, promettant un avenir radieux à condition qu'elle soit accompagnée.

« Je suis très contente d'endosser le rôle de capitaine. Certes, je ne suis pas habituée, mais ensemble, nous ferons de notre mieux. Merci beaucoup au public qui nous soutient depuis plusieurs années. Je suis heureuse de représenter mon pays, même si nous n'avons pas eu une grosse préparation, avec l'arrivée des nouvelles il y a l'envie et nous ferons de notre possible, comme toujours », a indiqué la capitaine Maëlys Kouaya, avant le match contre le Portugal.

Le tournoi international Angola 50 ans s'est déroulé à Arena Do Kilamba. Il a été organisé par la Fédération angolaise de handball, dans le cadre des festivités du cinquantenaire de la République d'Angola, et a servi de préparation aux Congolaises.