Congo-Brazzaville: 3e édition du prix Soremi - Succes Gédéon Elenga remporte le premier prix

La cérémonie de remise du prix Soremi qui est à sa troisième édition s'est tenue récemment à l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi, à Brazzaville. Elle a cadré avec la fin d'année scolaire 2024-2025 et a permis de décerner plusieurs prix aux apprenants exceptionnels. Le premier prix a été remporté par Succes Gédeon Elenga.

La langue est un point entre les différentes cultures et le chinois est un lien qui relie le monde. Le développement vigoureux de l'Institut Confucius est indissociable du fort soutien des entreprises chinoises. C'est ainsi que depuis 2023, Soremi SA offre des bourses à des apprenants exceptionnels de l'Institut Confucius, ce qui est sans aucun doute une grande initiation pour eux.

Selon le directeur général de Soremi, Cheng Shenghong, depuis sa création, l'Institut Confucius a permis à plus d'une centaine d'étudiants d'obtenir une bourse pour étudier en Chine, réalisant ainsi leur rêve d'étudier dans ce pays. Cette année, deux étudiants ont obtenu une bourse internationale pour devenir professeurs de chinois, grâce à cet institut.

La première partie de la cérémonie a concerné la remise des bourses internationales 2025 à deux étudiants pour devenir des professeurs de chinois. La deuxième partie a été consacrée à la troisième session de la bourse Soremi, attribuée aux apprenants qui l'ont remportée. Des bourses allant de vingt mille à cent mille francs CFA attribuées à Trésor Joseph Djimi, Elitche Nguila Nkala, et Jennifer Mbengue. La troisième partie a concerné la remise des prix de la finale du concours de chinois « Pont de la langue chinoise 2025 pour la catégorie étudiants universitaires de la région du Congo ». Les lauréats de ce prix sont Doleance Hervé Nsouka, Rose-Veil Cruise Sadi Koudissa, Thessia Marvelie Maboundou-Makita, Rossy Evrald Mvila de Jeremir, Charone Exaucée Tambika Ntsiba, et Michael Eliel Mouaya.

Pendant cette cérémonie, les apprenants de l'Institut Confucius ont interprété remarquablement la chanson « Le jeune fière » de la culture pop chinoise. Ils ont chanté avec tout leur coeur cette déclaration d'amour des Chinois à leur patrie, avant d'interpréter une autre, « Le soleil ne se couche jamais ».

Des apprenants de l'Institut Confucius en Chine pour un stage d'immersion en langue chinoise

L'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi est l'un des fruits de la coopération entre la Chine et le Congo. Depuis son ouverture officielle en 2013, il constitue un véritable pont éducatif et culturel qui a permis aux jeunes congolais de visiter la Chine ou d'aller y étudier. « Aujourd'hui, c'est la fin de l'année académique 2024-2025, le moment de la récolte du fruit du travail fait.

C'est également le moment de dire grand merci à tous les enseignants chinois et locaux de l'Institut Confucius qui ont contribué à la bonne marche de cette année académique. Votre présence à cette cérémonie témoigne d'un intérêt particulier que vous portez à la Chine et à sa culture, selon la vision de la fondation chinoise pour l'éducation internationale. Les Instituts Confucius doivent promouvoir la compréhension mutuelle des cultures du monde afin de favoriser les échanges humains, l'harmonie entre les hommes et le bien-vivre ensemble », a déclaré le directeur congolais de l'institut Confucius, Antoine Ngakosso.

Au cours de cette année académique, cet établissement a organisé plusieurs grands événements, notamment la Journée internationale de l'Institut Confucius, la fête du Nouvel An chinois, la compétition pour la présélection des meilleurs apprenants afin de participer au concours international de langue chinoise, ... Puis, il a organisé les tests de niveau de langue chinoise nommés HSK et HSKK. Sur 196 inscrits, 124 ont été déclarés admis, soit un pourcentage global de réussite d'environ 63%.

« Nous adressons nos sincères félicitations à tous les apprenants qui ont satisfait à ces différents tests. En cette fin d'année académique 2024-2025, nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude pour votre dévouement et votre soutien indéfectible. Votre passion pour l'enseignement du chinois et votre engagement ont fait de notre institut un lieu exceptionnel où chaque apprenant a pu s'épanouir et progresser. Votre capacité à inspirer et à motiver vos apprenants est remarquable, et nous sommes profondément reconnaissants pour tout ce que vous avez accompli cette année », a-t-il ajouté.

Le directeur congolais de l'Institut Confucius, par ailleurs, a annoncé qu'au début du mois d'octobre prochain, un groupe de vingt apprenants se rendra en Chine pour participer au stage d'immersion en langue chinoise. « Vous qui avez été retenus pour participer en octobre prochain au camping d'automne en Chine, ..., vous devrez tout faire pour que la Chine et le Congo continuent à vous faire confiance, car, fruit de la coopération entre les deux nations, votre réussite est une richesse partagée », a-t-il conclu.

Notons que Soremi constitue la première mine moderne intégrant l'exploitation minière, l'enrichissement et la métallurgie au Congo, ainsi que la seule mine en cours de production au Congo...