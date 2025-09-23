Congo-Brazzaville: Appel à participation - Campus France lance le forum des études et de l'orientation

22 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rosalie Tsiankolela Bindika

Campus France organisera, du 7 au 9 octobre à Brazzaville, à l'Institut français du Congo, la 10e édition du Forum des études et de l'orientation. A Pointe-Noire, elle se tiendra 10 au 11 octobre. Le forum offre aux étudiants les clés d'une bonne orientation dans leurs études academiques et dans leur avenir professionnel.

Le formulaire de candidature se remplit en ligne via ce lien : https://forms.gle/3rUCFfJ6Fxxc9PzS8. L'appel à participation au Forum des études et de l'orientation, réservé aux établissements d'enseignement supérieur, vise à informer les jeunes sur les filières d'études supérieures en France et au Congo. A travers des stands, tables-rondes et conférences qui seront animés par plusieurs établissements d'enseignement supérieur congolais et français, des entreprises et des organismes congolais, diverses filières porteuses d'emploi leur seront présentées.

L'événement se tient chaque année et est organisé par Campus France Congo, sous la tutelle de l'ambassade de France et de l'Institut français au Congo en partenariat avec les ministères de l'enseignement congolais.

Campus France Congo renouvelle son engagement en faveur d'une éducation d'excellence pour toutes et tous, et souhaite renforcer les liens qui unissent la France et le Congo en matière de formation et de coopération universitaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est une occasion pour les étudiants de découvrir les opportunités d'études en France et au Congo, d'échanger avec des experts en orientation et de préparer au mieux leur futur académique.

Pour plus d'informations, contacter cette adresse email forum.metiers@ifcongo.com.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.