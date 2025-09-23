Congo-Brazzaville: Appel à participation - Campus France lance le forum des études et de l'orientation

Campus France organisera, du 7 au 9 octobre à Brazzaville, à l'Institut français du Congo, la 10e édition du Forum des études et de l'orientation. A Pointe-Noire, elle se tiendra 10 au 11 octobre. Le forum offre aux étudiants les clés d'une bonne orientation dans leurs études academiques et dans leur avenir professionnel.

Le formulaire de candidature se remplit en ligne via ce lien : https://forms.gle/3rUCFfJ6Fxxc9PzS8. L'appel à participation au Forum des études et de l'orientation, réservé aux établissements d'enseignement supérieur, vise à informer les jeunes sur les filières d'études supérieures en France et au Congo. A travers des stands, tables-rondes et conférences qui seront animés par plusieurs établissements d'enseignement supérieur congolais et français, des entreprises et des organismes congolais, diverses filières porteuses d'emploi leur seront présentées.

L'événement se tient chaque année et est organisé par Campus France Congo, sous la tutelle de l'ambassade de France et de l'Institut français au Congo en partenariat avec les ministères de l'enseignement congolais.

Campus France Congo renouvelle son engagement en faveur d'une éducation d'excellence pour toutes et tous, et souhaite renforcer les liens qui unissent la France et le Congo en matière de formation et de coopération universitaire.

C'est une occasion pour les étudiants de découvrir les opportunités d'études en France et au Congo, d'échanger avec des experts en orientation et de préparer au mieux leur futur académique.

Pour plus d'informations, contacter cette adresse email forum.metiers@ifcongo.com.