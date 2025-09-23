Cote d'Ivoire: Délégation départementale Pdci-Rda de Grand-Bassam - Zebé Djaumand Gilberte prend les rênes

Une femme en remplace une autre. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) a nommé le lundi 22 septembre 2025, Zebé Djaumand Gilberte épouse Obré à la tête de la délégation départementale de Grand-Bassam. Elle succède à Linda Diplo, démissionnaire depuis le 7 septembre et désormais membre du Rhdp.

Pharmacienne diplômée depuis 1985, Gilberte Obré exerce à Grand-Bassam depuis plus de vingt ans. Figure bien connue de la cité balnéaire, elle a multiplié les engagements.

La démission de Linda Diplo a créé un véritable choc dans les rangs du Pdci-Rda. Si l'ex-déléguée n'a pas publiquement dévoilé les raisons de son départ, cette décision a alimenté les spéculations au sein du parti dirigé par Tidjane Thiam.

À quelques semaines de la présidentielle d'octobre 2025, le Pdci-Rda traverse une période de turbulences, marquée par de vives rivalités autour du choix du candidat. Plusieurs délégués réputés proches de Jean-Louis Billon ont récemment été remplacés par des intérimaires, accentuant les tensions. Proche de l'ancien maire Georges-Philippe Ezaley, Zebé Djaumand Gilberte connaît bien les rouages de la délégation locale, où elle a longtemps exercé comme permanente puis comme intérimaire.

Sa nomination vise à stabiliser et reconsolider une base militante ébranlée par les rivalités et les défections. Dans ce contexte politique électrique, sa capacité à mobiliser et à ressouder les militants de Grand-Bassam sera déterminante. À l'approche d'un scrutin présidentiel décisif, chaque bastion comptera pour le Pdci-Rda.