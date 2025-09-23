Cote d'Ivoire: Journée mondiale du coeur - Des experts ivoiriens unis pour freiner les maladies cardiovasculaires

En prélude à la Journée mondiale du coeur qui sera célébrée le 29 septembre 2025, la Fondation Coeur Citoyen a organisé, à son siège de Yopougon, la 11e édition de la Journée mondiale du coeur. Placée sous le thème « Utiliser le coeur pour agir », cette rencontre scientifique a réuni un large panel de spécialistes : cardiologues, endocrinologues, néphrologues, nutritionnistes, neurologues, gériatres, généralistes et épidémiologistes. Objectif : unir les compétences pour freiner la progression des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et l'insuffisance cardiaque.

Au total, 17 communications scientifiques ont été présentées, mettant en lumière des solutions innovantes pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter ces pathologies qui fragilisent une part croissante de la population.

Sous la présidence des professeurs Yao Hubert, Monde Absalome et Traoré Fatoumata, les débats ont été animés par le Pr Tia Mélanie et le Dr Bouaffon Éric.

Le Dr Niamien Charles Alain, cardiologue et administrateur de la Fondation, a dressé un état des lieux encourageant mais nuancé : « Les équipes médicales sont de mieux en mieux formées, les diagnostics se font plus rapidement et les médicaments sont disponibles. Mais il reste des défis majeurs : l'accessibilité aux traitements, la disponibilité des praticiens et l'amélioration des plateaux techniques. »

Pour sa part, Coulibaly Caroline, secrétaire générale de la Fondation, a rappelé la vocation citoyenne de l'ONG : sensibiliser les populations, former les médecins généralistes et organiser des campagnes de dépistage pour réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies cardiovasculaires.

Le Pr Traoré Fatoumata, co-présidente du symposium, a insisté sur la prévention. « Les maladies cardiovasculaires touchent particulièrement la force vive, autour de la cinquantaine. Réduire la consommation de sel, de sucre et de graisses, et pratiquer régulièrement une activité physique sont des gestes essentiels pour préserver sa santé », a-t-elle souligné.

Au-delà des échanges scientifiques, cette 11e édition s'est révélée être une véritable plateforme d'engagement collectif. Les experts ont partagé leurs expériences, débattu des avancées thérapeutiques et insisté sur l'importance du dépistage précoce.

En clôturant les travaux, la Fondation Coeur Citoyen et ses partenaires ont réaffirmé leur volonté de pérenniser cette dynamique, en renforçant les partenariats entre structures publiques, privées et associatives. L'ambition est claire : faire de la lutte contre les maladies cardiovasculaires une véritable cause nationale en Côte d'Ivoire.