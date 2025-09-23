Cote d'Ivoire: Josey traduit un fan de Roselyne Layo devant les tribunaux

Âgé de 26 ans, Koudou Aimé Antoine alias @Shama, cyberactiviste et fan de Roselyne Layo a été condamné à 12 mois de prison ferme et 5 millions de Fcfa d'amende par le tribunal d'Abidjan-Plateau, le lundi 22 septembre 2025. Il a été traduit devant les tribunaux par Mlle Priscille Josée Gnakrou alias Josey, artiste chanteuse ivoirienne. Les faits.

Vêtue d'une robe noire qui dessinait ses belles courbes, la talentueuse artiste debout devant les juges a expliqué que cela faisait 9 ans qu'elle était harcelée sur les réseaux sociaux. Concernant Koudou Aimé Antoine alias @Shama, cela fait 3 ans qu'il critiquait ses oeuvres, tenait de méchants propos envers sa personne. Ayant marre de subir ce préjudice moral, elle a préféré se confier aux juridictions.

À l'en croire, les vidéos de ce jeune étudiant en cinéma dans une université de la place la chosifiaient, ternissaient son image, la traumatisaient et avaient un impact négatif sur sa vie et son entourage. « Votre artiste avec sa grosse tête de Caterpillar...Roselyne a sorti Loulou, votre truc a sorti le monde est à nous...Elle a fait copié-collé avec le son de notre reine du micro...son disque d'or était en carton... Aussi, elle obtient ses victoires grâce à ses relations intimes ... » avait-il déclaré dans des vidéos sur les réseaux sociaux.

Pour Josey, l'activiste @Shama, le disait en toute état de cause, parce qu'il faisait la promotion de l'artiste Roselyne Layo et était bien connu de cette dernière. « Je n'ai jamais envoyé quelqu'un insulter un artiste ». a laissé entendre Josée.

Prenant la parole pour sa défense, Koudou Aimé Antoine alias @Shama a expliqué qu'il ne s'adressait pas à l'artiste Josey, mais à ses fans, qui s'attaquaient à Roselyne Layo.

Par exemple, lorsqu'un fan de Josey décrivait Roselyne Layo comme une villageoise qui n'est pas allée à l'école, lui répondait que Josée quittait l'Ena, elle ne savait pas qu'elle allait se retrouver là. Il a également confirmé qu'il faisait la promotion de son artiste Roselyne.

Après les explications, Koudou Aimé Antoine alias @Shama a été trouvé coupable pour expressions outrageantes tous termes de mépris ou toutes invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun faits.

Au su du verdict, l'activiste @Shama sur le choc s'est écroulé de tout son long. Les juges ont demandé une assistance quant aux forces de l'ordre, ils se sont dépêchés d'évacuer la salle d'audience. Mlle Priscille Josey Gnakrou alias Josey est sortie de la salle pour ses prises d'images avec ses fans. Pour rappel, le coupable a été interpellé depuis le 12 septembre 2025, à Abidjan.