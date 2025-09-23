Afrique: João Lourenço souligne le potentiel du continent pour répondre aux crises énergétique et alimentaire

New York — Le président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, a déclaré dimanche à New York que le continent africain dispose de ressources stratégiques qui le rendent crucial pour répondre aux crises énergétique et alimentaire mondiales actuelles.

L'homme d'État angolais s'exprimait lors d'une table ronde organisée par la Global Business Initiative for Africa (GABI), en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, devant un parterre d'investisseurs et de partenaires internationaux.

Lors de cette table ronde, animée par la journaliste angolaise Hariana Verás, le président a dit que l'Afrique dispose de capacités exceptionnelles pour produire beaucoup plus d'énergie qu'elle n'en produit actuellement, dont une grande partie provient de sources renouvelables.

« Nous disposons de fleuves à fort débit qui permettent d'accroître la capacité hydroélectrique, d'un ensoleillement abondant qui permet le développement de l'énergie photovoltaïque, comme c'est déjà le cas au Maroc, en Afrique du Nord et en Angola, et de minéraux rares nécessaires à la production de batteries pour véhicules électriques et autres applications », a-t-il expliqué.

Pour le chef de l'État, ce potentiel place l'Afrique au coeur de la transition énergétique mondiale et doit être exploité grâce à des investissements accrus et à une vision stratégique.

Une capacité agricole pour nourrir le monde

Le président angolais a également évoqué le rôle du continent dans la sécurité alimentaire, soulignant que « l'Afrique peut produire suffisamment pour nourrir sa population tout en exportant vers le reste du monde ».

Il a toutefois averti que la réalisation de ce potentiel dépend directement de la paix et de la stabilité politique.

« Tant que nous ne ferons pas taire les armes, nous ne pourrons pas sérieusement parler de développement économique et social. Le bruit des armes décourage les investissements, notamment privés », a-t-il insisté.

La paix, condition de l'investissement

L'homme d'État a rappelé que plusieurs conflits continuent d'entraver le progrès de l'Afrique, citant des situations telles que celles au Sahel, au Soudan, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Mozambique et en Somalie.

« Nous devons donner la priorité à la résolution de ces conflits, car seule la stabilité permettra à l'investissement privé de s'implanter et de stimuler nos économies », a-t-il ajouté.

L'expérience de l'Angola en matière de médiation des conflits

Lors de son discours, João Lourenço a souligné le rôle de l'Angola dans la médiation des crises sur le continent, rappelant son engagement en République centrafricaine, la normalisation des relations entre le Rwanda et l'Ouganda, et les efforts de rapprochement entre le Rwanda et la RDC pour mettre fin au conflit dans l'est de ce pays.

Le chef de l'État a souligné que la région des Grands Lacs possède un « grand potentiel économique et touristique » qui ne peut continuer à être gaspillé par l'instabilité.

Intégration régionale et corridor de Lobito

À cette occasion, João Lourenço a également souligné l'impact attendu du corridor de Lobito, une infrastructure qui reliera le port de Lobito, sur l'océan Atlantique, au port de Dar es-Salaam, sur l'océan Indien, traversant ainsi des pays d'Afrique australe et centrale.

« Il ne s'agit pas seulement d'une ligne ferroviaire et de deux ports. Ce corridor stimulera une véritable économie tout au long de son tracé, offrant des opportunités d'investissement pour la production, la transformation et l'exportation de produits, avec des avantages également pour le commerce international, ce qui pourrait permettre d'économiser des milliers de kilomètres et de réduire les coûts », a-t-il souligné.

Responsabilité collective

En conclusion, le président João Lourenço a appelé à l'engagement conjoint des dirigeants et des citoyens africains pour concrétiser le potentiel du continent.

« L'Afrique ne sera inébranlable que si elle parvient à garantir la paix et la stabilité et à exploiter intelligemment ses ressources naturelles, en les mettant au service du progrès du continent et du monde », a-t-il conclu.