Angola: La production pétrolière augmente de plus d'un million de barils en août

22 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola a produit 32 74 313 barils de pétrole en août dernier, soit une augmentation d'un million 112 861 barils par rapport à juillet de cette année.

Selon l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), la production journalière moyenne du mois dernier s'élevait à un million 34 655 barils.

L'estimation initiale de la production journalière pour août était d'un million 86 727 barils.

En août, la production angolaise a atteint 31 908 355 barils, soit une moyenne d'un million 29 302 barils de pétrole par jour, contre 962 903 barils prévus.

Le concessionnaire a inspecté 12 129 202 barils, soit 38 % du total, SNL UNEP 478 493 barils (13 %) et SNL E.P 1 757 230 barils (6 %).

Sur le total des inspections décrites, 30 441 284 barils correspondaient à des exportations et 1 467 71 barils à des livraisons à la raffinerie de Luanda.

Au cours du mois d'août, 12 unités de forage étaient en service et des travaux ont été réalisés sur 26 puits : un pour l'exploration, deux pour le développement de l'injection, 23 pour le développement de la production, huit puits suspendus et un abandonné.

Parallèlement, la production de gaz associé a atteint 81 696 000 pieds cubes, soit une moyenne quotidienne de 2 635 000 pieds cubes. 1 402 de ces volumes ont été réinjectés pour maintenir la pression du réservoir, 962 ont été fournis à l'usine ALNG et 307 ont servi à la production d'électricité des installations pétrolières.

L'usine Angola LNG a produit 4 936 748 barils équivalent pétrole (BEP), contre 4 523 766 prévus, soit une augmentation de 9 %.

Au cours de la même période, la moyenne quotidienne a été de 159 250 barils BEP, dont 136 486 d'ALG, 9 885 de propane, 7 444 de butane et 5 435 de condensats.

Selon l'ANPG, la production de GPL était de 399 414 barils, soit une moyenne quotidienne de 12 884, divisée par la production de propane de 7 487 barils, de butane de 5,27 et de GPL terrestre de 371 barils.

