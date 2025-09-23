Afrique: La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies entre dans sa deuxième journée

New York — La semaine de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a débuté dimanche, se poursuit ce lundi avec une réunion du Comité des chefs d'État et de gouvernement des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine.

Présidée par le chef d'État angolais et président de l'Union africaine, João Lourenço, la réunion évaluera les progrès et fournira des orientations pour l'initiative de financement de la santé en Afrique.

Elle discutera et approuvera les actions prioritaires visant à accélérer la mise en oeuvre de l'Agenda de Lusaka, en mettant l'accent sur le financement national de la santé et la production locale de produits de santé.

Elle vise également à évaluer les progrès en matière de fabrication, d'harmonisation réglementaire et d'approvisionnement conjoint, conformément aux décisions de l'Union africaine en la matière, et à renforcer le leadership politique en matière de préparation aux pandémies et de promotion de la sécurité sanitaire dans le cadre des efforts de résilience du continent.

Le même jour, une réunion de haut niveau se tiendra pour commémorer le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies, laquelle permettra aux États membres de réfléchir à la signification et à la pertinence de la Charte des Nations Unies et de réaffirmer l'esprit de saint François et les principes fondateurs de l'organisation mondiale.

L'ordre du jour de lundi comprend également une Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en oeuvre de la solution à deux États.

Cette réunion permettra de réaffirmer les engagements internationaux en faveur de la solution à deux États et de mobiliser le soutien à sa mise en oeuvre.

Mardi également, un dialogue de haut niveau sur le financement climatique se tiendra, axé sur la vulnérabilité croissante de la dette souveraine, qui touche plus de la moitié des pays à faible revenu, limite la marge de manoeuvre budgétaire et compromet la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

L'Engagement de Séville, adopté lors de la 4e Conférence sur le financement du développement (FFD4) en juillet dernier dans cette ville espagnole, a recommandé la création d'une plateforme pour renforcer la voix des pays en développement dans les discussions sur la dette.

Cette proposition, soutenue par le Groupe d'experts des Nations Unies sur la dette et déjà approuvée par l'Égypte, l'Espagne et la Zambie, s'inscrit dans le cadre des initiatives du Programme d'action de Séville.

La rencontre vise à discuter de la conception, des objectifs et de la gouvernance de cette plateforme, afin de traduire l'idée en une mise en oeuvre concrète et inclusive.

Une réunion de haut niveau est également prévue pour commémorer le 30e anniversaire de la 4e Conférence des Nations Unies sur les femmes, qui vise à renouveler l'engagement politique mondial en faveur de la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing.

L'objectif est de reconnaître l'importance cruciale de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, conformément aux Objectifs de développement durable.

Le 7e Conseil européen des entreprises pour l'Afrique et le Moyen-Orient se tiendra également, avec pour mission de promouvoir la coopération entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient par l'organisation de forums de haut niveau réunissant des dirigeants politiques, économiques et institutionnels, axés sur les domaines de la santé, de l'éducation, de la recherche, de l'agro-industrie et des énergies vertes.

Un Dialogue de haut niveau sur les solutions est également prévu afin de mobiliser des coalitions politiques, de mobiliser des financements supplémentaires et d'accélérer la mise en oeuvre de mesures d'adaptation conformes aux priorités nationales en matière de développement durable.

Un événement parallèle intitulé « Moment sur les Objectifs de développement durable » sera également organisé, ainsi qu'une Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne, afin de réaffirmer les engagements internationaux en faveur de la solution à deux États et de mobiliser le soutien à sa mise en oeuvre.

La journée comprendra également une réception pour les chefs d'État sur les partenariats pour les aires protégées en Afrique, événement au cours duquel l'engagement en faveur de la conservation de l'environnement sera réitéré.

L'objectif est de favoriser la coopération entre les dirigeants africains, les organisations non gouvernementales et les donateurs, afin d'assurer la protection à long terme de 162 des aires protégées les plus importantes du continent africain, dont quatre sont situées en Angola.

Dimanche, le président angolais et de l'Union africaine a été très actif, participant notamment à une table ronde de haut niveau du dialogue Nations Unies-Union africaine, au cours de laquelle il a déclaré que la capacité de l'Afrique à atteindre ses principaux objectifs de développement économique repose sur ses ressources naturelles.

Lors de l'événement organisé par la Global Business Initiative for Africa (GABI), l'homme d'État angolais a ajouté que la capacité du continent africain repose également sur la croissance rapide de ses marchés de consommation, qui lui confèrent des conditions uniques pour attirer les investissements, générer de la valeur ajoutée et consolider les chaînes de valeur régionales.

Il a déclaré que dans un monde marqué par une profonde instabilité géopolitique et économique, l'Afrique peut s'affirmer comme un partenaire stratégique doté d'un poids considérable, « si l'on considère l'Agenda 2063 de l'UA, qui reflète l'ambition de transformer le continent par l'industrialisation, la modernisation des infrastructures, l'intégration régionale et l'amélioration du bien-être social de ses populations ».

Lors d'un autre événement, également organisé par la GABI, João Lourenço a affirmé, devant des investisseurs et des partenaires internationaux, que le continent africain possède des ressources stratégiques qui le rendent crucial pour faire face aux crises énergétiques et alimentaires mondiales actuelles.

Dans ce segment, le président a expliqué que le continent africain dispose de fleuves à fort débit permettant d'accroître la capacité hydroélectrique, d'un ensoleillement abondant permettant l'expansion de l'énergie photovoltaïque, comme c'est le cas au Maroc et en Angola, ainsi que de minéraux rares nécessaires à la production de batteries pour véhicules électriques et autres applications.

Le chef de l'État angolais a également accordé une audience au ministre d'État des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, avec qui il a discuté de questions d'intérêt commun dans le cadre des relations bilatérales.

Les relations entre l'Angola et les Émirats arabes unis, formellement établies en 1997, ont connu une croissance continue ces dernières années, marquées par des visites de haut niveau et des investissements dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des énergies renouvelables et des infrastructures, ainsi que par des initiatives visant à diversifier l'économie angolaise.

En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État angolais a également reçu, lors d'audiences distinctes, le président de l'entreprise turque Pak. Yatirim, Nail Olpak, et le président-directeur général de l'Africa Finance Corporation, Samaila Zubairu.