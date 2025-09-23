Angola: L'ambassadrice en Suisse renforce ses liens avec les communautés angolaises

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Suisse, Filomena Delgado, s'est rendue à Lausanne, dans le canton de Vaud, le week-end dernier, dans le cadre des acte consulaires itinérants organisés par la Mission diplomatique angolaise.

Selon un communiqué de presse de la Mission diplomatique susmentionnée, parvenu à l'ANGOP ce lundi, cette activité s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 17 septembre, Journée du Héro National, et visait à rapprocher les services de l'ambassade des communautés angolaises résidant en Suisse et au Liechtenstein.

À l'occasion, l'ambassadrice a souligné que les actes consulaires itinérants seront étendus à d'autres cantons, conformément aux orientations du Plan national de développement 2023-2027, qui prône le renforcement de la citoyenneté et des relations entre l'État et la diaspora.

Selon Filomena Delgado, la diaspora constitue aujourd'hui « un partenaire stratégique du développement national », poursuivant que le gouvernement angolais, dirigé par le président João Lourenço, valorise les contributions des citoyens angolais à l'étranger par le partage de connaissances et d'expériences, ainsi que le prestige qu'elles confèrent à l'image de l'Angola dans le monde.

Lors de la visite consulaire, les citoyens ont eu accès à des services tels que la délivrance et le renouvellement de cartes d'identité, de cartes consulaires, la vérification du casier judiciaire, la collecte de données pour les passeports ordinaires et d'autres démarches administratives.

Le programme comprenait également la délivrance de cartes d'identité aux citoyens angolais, ainsi que des visites à l'École des langues nationales angolaises de Lausanne et à l'Association Minha Angola, toutes deux situées dans le canton de Vaud.

Les ressortissants sans papiers ont reçu des éclaircissements sur leur statut administratif et la procédure de régularisation.