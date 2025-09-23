Afrique: Le président de l'UA déplore l'exclusion du continent du Conseil de sécurité de l'ONU

New York — Le président angolais et président de l'Union africaine (UA), João Lourenço, a déploré dimanche à New York le mépris persistant des revendications africaines visant à obtenir deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU.

Dans un discours prononcé lors du 7e Sommet du Comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU (C-10), João Lourenço a déclaré qu'un Conseil de sécurité qui exclut un continent entier de toute participation pleine et entière ne peut prétendre être respecté en tant que garant de la paix et de la sécurité internationale.

Lors de cette réunion, organisée dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire du Consensus d'Ezulwini et de la Déclaration de Syrte, le chef de l'État a affirmé que l'exclusion de l'Afrique des instances décisionnelles centrales du Conseil de sécurité persistait, malgré le fait que le continent africain représente plus de 1,4 milliard d'habitants, soit environ 17 % de la population mondiale, et occupe près d'un tiers des sièges à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il a rappelé que l'ONU était née de l'idéal d'un ordre international plus juste, fondé sur l'égalité souveraine des États et le respect mutuel entre les peuples, à une époque où les pays africains n'avaient pas encore acquis leur indépendance et leur place en tant que nations souveraines au sein de la communauté internationale.

« Sur cette base, il y a 20 ans, sur les terres d'Ezulwini et de Syrte, l'Afrique s'est exprimée, délivrant un message clair et courageux, fondé sur un principe irréfutable : la justice et l'équité dans la gouvernance mondiale », a-t-il souligné.

Dans ce contexte, il estime qu'un Conseil de sécurité dont l'Afrique occupe environ 70 % de son ordre du jour ne peut perdurer sans l'Afrique comme membre permanent, poursuivant qu'il était temps d'envisager une Afrique qui s'exprime plus activement et plus clairement dans les décisions mondiales relatives à la paix, à la sécurité et au développement.

« En adoptant le Consensus d'Ezulwini en mars 2005 et la Déclaration de Syrte en juillet de la même année, notre continent a clairement démontré au monde sa volonté de rompre avec l'exclusion historique dont il souffre depuis la création du Conseil de sécurité des Nations Unies », a-t-il affirmé.

Il s'est dit préoccupé par l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations intergouvernementales, trop lentes, procédurales et souvent paralysées par les divisions.

João Lourenço a ajouté que deux décennies sans résultats concrets pourraient compromettre la dynamique du processus, soulignant que l'unité demeure solide et indestructible.

Pour l'homme d'État angolais, le Consensus d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte expriment la volonté collective du continent de parvenir à une représentation équitable au Conseil de sécurité, organe fondamental de la gouvernance mondiale.

Vingt ans plus tard, a-t-il poursuivi, « nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles la voix de l'Afrique continue d'être marginalisée dans les grandes décisions mondiales et pourquoi nos revendications légitimes sont accueillies avec indifférence, voire mépris.»

Dans ce contexte, il a estimé impératif de considérer que c'est par l'unité et la cohérence que la position africaine gagnera en force, en crédibilité et en impact.

Le président en exercice de l'UA a évoqué l'importance de ces instruments diplomatiques, qui doivent continuer à être défendus avec fermeté dans toutes les enceintes internationales, en réaffirmant constamment les revendications fondamentales du continent.

« C'est pourquoi l'Union africaine, sur la base de ces deux documents et par l'intermédiaire de cette instance réunie ici, plaide fermement pour que la réforme du Conseil de sécurité comprenne l'attribution d'au moins deux sièges permanents à l'Afrique, avec tous les droits et prérogatives, y compris le droit de veto, tant qu'elle existera », a-t-il insisté.

Il a insisté que l'Afrique plaide également pour cinq sièges non permanents supplémentaires pour les États africains, garantissant ainsi une représentation juste et équitable et un engagement clair : le continent cessera d'être l'objet des décisions du Conseil pour en devenir un sujet actif.

Le chef de l'État a poursuivi que cette demande n'est ni excessive ni symbolique, mais plutôt l'expression d'un droit légitime fondé sur la réalité géopolitique actuelle qui exige la correction de cette injustice, notamment son poids démographique, sa contribution aux opérations de maintien de la paix et le fait que l'Afrique est le continent le plus ciblé par les décisions du Conseil de sécurité, tout en étant simultanément le moins représenté.

Le multilatéralisme, a-t-il dit, représente un levier essentiel pour l'Afrique dans sa quête de justice, d'équité et de développement durable. Face aux défis mondiaux actuels, il offre un cadre favorable au renforcement de l'unité et de la solidarité continentale, « en nous appuyant sur des positions communes, telles que celles que nous célébrons aujourd'hui ».

Il nous permet également de défendre des principes essentiels tels que la souveraineté des États, la non-ingérence et le droit au développement, « qui nous sont chers » et qui garantissent l'inclusion équilibrée de l'Afrique dans la gouvernance mondiale.

« L'Afrique est le berceau de l'humanité, la gardienne de cultures ancestrales, la terre où sont nées certaines des plus anciennes civilisations du monde. C'est aussi le continent de la jeunesse, où près de la moitié de notre population a moins de 20 ans, porteur d'une énergie transformatrice », a-t-il affirmé.

Il a également souligné que c'est le continent de la résilience, où, malgré les blessures de l'histoire, des solutions innovantes pour le développement, la coexistence pacifique et l'avenir de l'humanité se construisent chaque jour.

João Lourenço a critiqué le fait que ce discours, qui devrait être porteur d'espoir, coexiste avec une réalité amère, face à des scénarios qui montrent que le continent africain continue de manquer de voix au sein des structures décisionnelles centrales du système multilatéral.

Il a expliqué que dans un contexte géopolitique en mutation, où les équilibres de pouvoir évoluent mais peinent à se traduire en structures de gouvernance mondiale, les efforts déployés par le C-10 sont plus essentiels que jamais.

Selon le Président, ces efforts incarnent une diplomatie panafricaine déterminée, cohérente et unifiée, valorisant la conscience collective d'un continent fermement engagé à être à la table des décisions sur les plus grands enjeux de l'humanité.

« Le monde est confronté à des défis existentiels, du changement climatique au terrorisme transnational, des pandémies aux inégalités mondiales. Et face à tous ces défis, l'Afrique n'est pas seulement une victime, elle fait aussi partie de la solution. Il est donc important que nous continuions à revendiquer notre place et à faire entendre notre voix », a-t-il signalé.

Étaient présents à la réunion : Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone et coordonnateur du Comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies (C-10), les chefs d'État et de gouvernement du C-10, Analena Baerbock, présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine.