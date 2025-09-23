Burkina Faso: Aide humanitaire - 16 sites de déplacés internes bénéficient de 38 900 kits alimentaires

L'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite au Burkina en collaboration avec l'Association pour la bienveillance humaine (ABH) a lancé une initiative humanitaire, dimanche 21 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Centre roi Salman pour le secours et les actions humanitaires du Royaume d'Arabie saoudite en collaboration avec l'Association pour la bienveillance humaine (ABH) a lancé une initiative humanitaire, dimanche 21 septembre 2025, à Ouagadougou. Cette initiative est un projet consistant à distribuer 38 900 kits alimentaires aux déplacés internes

de 16 sites dans 4 régions du Burkina Faso. Chaque kit est composé de 25 kg de riz, 10 kg de maïs, 3 litres d'huile, 1 kg de sucre et 1 kg de sel.

L'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, Fahad Bin Abdulrahman H. Aldosari, a

expliqué que le projet d'une valeur de 1,8 million de dollars, est un cadeau de l'Arabie saoudite à l'Etat burkinabè. « Ce projet coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de la relation diplomatique entre le Burkina Faso et le Royaume de l'Arabie saoudite et du du 95e anniversaire de l'unification de l'Arabie saoudite célébré chaque 23 septembre », a-t-il précisé.

L'ambassadeur Aldosari a souligné que dans le cadre de la coopération bilatérale, son pays a réalisé plusieurs projets au Burkina.

« L'Arabie saoudite réalise des projets d'une valeur 1 000 milliards de francs CFA dans plus de 80 projets pour le peuple burkinabè » a-t-il déclaré.

Le président de l'ONG l'Association pour la bienveillance humaine (ABH), Al Moubareck Ag Mohamed, a signifié que les bénéficiaires du projet ont été sélectionnés en parfaite collaboration entre l'ONG et les services du ministère en charge de l'action humanitaire dans chaque localité ciblée. Le directeur des programmes de la Croix-Rouge du Burkina Faso, Adama Dofini, a remercié le Royaume de l'Arabie saoudite pour ce geste au profit de la communauté des déplacés internes.

Le président du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, Imam Aboubacar Yugo, s'est réjoui de ce don de vivres au profit des personnes vulnérables. Il a remercié l'ensemble des donateurs sous la guidance de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite à Ouagadougou.