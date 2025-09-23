Burkina Faso: Police municipale - Saisie de cyanure à Ouagadougou

22 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Courant le mois d'août 2025, les services de la Police municipale de Ouagadougou, ont reçu une alerte relative à un camion suspect ayant dissimulé un produit toxique parmi des produits de grande consommation.

De ces produits on distingue du sucre, de l'huile, de la boisson et bien d'autres produits en direction des localités de l'intérieur du pays. Après investigation, il s'avère qu'il s'agit de cyanure, un produit dont la manipulation et le transport sont soumis à une réglementation spéciale. En collaboration avec les services du ministère de l'Environnement et de la ligue des consommateurs, le contenu saisi du camion a fait l'objet d'une analyse approfondie dont les conclusions et recommandations ont conduit à une destruction pure et simple.

Les fautifs interpellés ont été remis aux services compétents pour la suite de la procédure.

La Direction générale de la police municipale remercie la population pour la collaboration et invite au strict respect de la réglementation en matière de transport des produits de grande consommation.

