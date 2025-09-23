Burkina Faso: Industrialisation au pays - Une équipe conduite par l'ANCF prospecte à Banfora et à Niangoloko

Une mission composée d'agents de l'Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) et des ministères en charge de l'industrie et de l'urbanisme, a séjourné dans la région des Tannounyan, le jeudi 18 septembre 2025. Cette mission conjointe rentre dans le cadre de la prospection de sites dédiés aux activités industrielles dans ces localités.

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné des orientations pour la création, dans toutes les régions du pays, des zones industrielles suivant les secteurs porteurs. Dans le cadre de cette dynamique, une équipe conjointe de l'Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) et des ministères en charge de l'urbanisme et de l'industrie a séjourné, le jeudi 18 septembre 2025, dans la région des Tannounyan, précisément à Banfora et à Niangoloko.

Dans ces deux localités, l'équipe a pu s'entretenir avec le gouverneur de la région, les acteurs techniques en charge de la gestion du foncier, et effectué des sorties sur le terrain. Selon le Secrétaire technique (ST) de l'ANCF, Sibiri Hébié, la mission du jour s'inscrit dans le cadre de la prospection de sites devant abriter des infrastructures industrielles dans les deux localités.

A Banfora tout comme à Niangoloko, des sites étaient déjà prévus dans le schéma d'aménagement dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. A Banfora, il a été prévu dans les documents de planification du foncier urbain, une zone industrielle de 111 ha à Kossara au secteur 4, à la sortie de la ville sur l'axe Banfora-Niangoloko. A Niangoloko c'est un site de 500 ha situé au secteur 6 qui est prévu pour les aménagements industriels. Après une visite sur le site de Kossara, Sibiri Hébié s'est réjoui de constater un terrain moins colonisé avec peu d'habitats traditionnels et d'exploitations agricoles. « Nous repartons très satisfaits de cette mission », a-t-il confié.

A l'en croire, après cette phase de prospection s'en suivra une de mobilisation qui va nécessiter la mobilisation de tous les acteurs, y compris les possesseurs fonciers coutumiers. Les acteurs locaux rencontrés par l'équipe de la mission sont issus des directions régionales en charge de l'urbanisme, des impôts et des directions des affaires domaniales et foncières des mairies des deux localités visitées.

Pour M. Hebié, il s'est agi de rassurer ces acteurs que le projet d'implantation des zones industrielles est une activité suivie par les premiers responsables du pays et qu'il y avait urgence à aller très vite et bien. Les autorités locales, à commencer par le gouverneur de la région, Badabouè Florent Bazié, ont bien accueilli la mission.

Le gouverneur a rassuré que les propriétaires terriens ont déjà été sensibilisés à la création de ces zones et qu'ils ont même donné leur accord de principe. Au regard de la pression foncière subie dans la région, le gouverneur a préconisé que l'on puisse aller à l'essentiel afin de sécuriser ces domaines.

En matière de produits locaux, la région dispose de beaucoup de potentialités pouvant faire l'objet de transformation, notamment le piment, foi du gouverneur. Il n'oublie pas non plus les nombreuses actions d'industrialisation déjà mises en branles au profit de la région. Il a évoqué la reprise par l'Etat de deux industries de la région qui étaient mal

en point, à savoir la SN-SOSUCO et de la Minoterie du Faso par l'Etat, et la dotation de la région d'une trieuse optique pour la transformation du riz.

Le Secrétaire général (SG) de la mairie de Niangoloko, Innocent Sawadogo, a confié que la commune est disposée et disponible pour accompagner cette initiative. Niangoloko, a-t-il dit, a beaucoup de potentialités. « C'est une zone agricole, d'élevage et d'artisanat avec des potentialités qui peuvent être exploitées », a laissé entendre le SG. D'ores et déjà, a-t-il promis, l'autorité communale engagera des concertations, sensibilisations avec les propriétaires terriens et toutes les parties prenantes pour sécuriser ce site.