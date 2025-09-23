Burkina Faso: Elan de solidarité - L'association Yenu Yaaba vole au secours des orphelins et veuves de FDS et VDP

22 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gustave Konate

L'association Yenu Yaaba a officiellement lancé ses activités à travers une cérémonie marquée par un geste de solidarité en faveur des nécessiteux, le samedi 20 septembre 2025, à Ouagadougou.

Venir en aide aux personnes nécessiteuses, tel est l'objectif de l'association Yenu Yaaba, elle a lancé officiellement ses activités, le samedi 20 septembre 2025, à travers un don de vivres d'une valeur de 6,2 millions FCFA en faveur des orphelins et veuves des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés sur le champ d'honneur. Les dons, composés de riz, d'huile, de farine de maïs, de sorgho, de sucre et de sel, ont été mobilisés grâce à la générosité de donateurs venus du Burkina, du Mali et du Niger.

Le bureau exécutif de l'association, composé de 31 membres, a été présenté au public. Selon son président, El Hadj Baba Solga, l'initiative vise à accompagner les actions du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, en faveur des populations vulnérables.

« L'association est née pour soutenir le président dans ses actions sociales, notamment dans le domaine de l'alimentation. Que l'on soit au Burkina ou à l'étranger, chacun peut apporter sa contribution pour la prise en charge des nécessiteux », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom des bénéficiaires, Zaïnata Sanfo, présidente de l'association des veuves de la Police nationale, a exprimé sa gratitude. « Nous traduisons nos remerciements à l'association Yenu Yaba. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour ne pas oublier ces familles éprouvées par le terrorisme », a-t-elle déclaré.

Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 2 de Ouagadougou, Wendwaoga Jonas Sawadogo, a salué l'élan de solidarité : « C'est une initiative que nous apprécions à sa juste valeur. Dans ce contexte de crise multidimensionnelle, chacun doit, à son niveau manifester une solidarité agissante en faveur des groupes spécifiques », a-t-il martelé.

Dans les jours à venir, l'association Yenu Yaaba prévoit de faire un don de matériel dans le cadre de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.