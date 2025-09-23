Afrique de l'Ouest: CPI - Départ des pays de l'AES

Les juntes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont annoncé mardi leur retrait de la Cour pénale internationale (CPI), qu'elles qualifient de « instrument de répression néocoloniale ».

Cette décision, officialisée dans un communiqué conjoint, s'inscrit dans une dynamique de rupture diplomatique menée par ces trois États sahéliens, déjà sortis de la Cédéao pour fonder l'Alliance des États du Sahel (AES) et engagés dans un rapprochement stratégique avec la Russie au détriment de leurs partenariats traditionnels avec l'Occident.

Mali, Burkina Faso et Niger étaient membres de la CPI depuis plus de deux décennies. Mais, selon eux, l'institution basée à La Haye s'est révélée incapable de remplir sa mission : juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'agression et génocides.

Sans citer de cas précis, les autorités militaires dénoncent une justice internationale sélective, trop influencée par les anciennes puissances coloniales.

Les trois pays sont en guerre contre des groupes jihadistes qui contrôlent de vastes zones rurales et multiplient les attaques contre les armées nationales. Les opérations militaires, parfois menées avec des partenaires étrangers, sont elles-mêmes au coeur de graves accusations.

Des organisations comme Human Rights Watch pointent de possibles atrocités commises à la fois par les groupes armés et par les forces gouvernementales, notamment au Burkina Faso et au Mali. En avril dernier, des experts des Nations unies avaient évoqué l'exécution sommaire de dizaines de civils par l'armée malienne, un acte pouvant constituer un crime de guerre.

La CPI avait ouvert en 2013 une enquête sur les crimes présumés commis au Mali, à la suite d'un renvoi par le gouvernement malien de l'époque. L'investigation concernait particulièrement les régions du nord (Gao, Tombouctou, Kidal) tombées sous contrôle djihadiste. La même année, la France avait lancé une intervention militaire pour repousser les insurgés.