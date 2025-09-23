Togo: Souvenir douloureux, leçon de vigilance - Le pays commémore l'attentat de Lomé

Le Togo commémore, mardi, l'anniversaire de l'attentat du 23 septembre 1986, une attaque armée qui avait frappé Lomé et marqué profondément la mémoire nationale.

Dans la nuit du 23 au 24 septembre 1986, un commando armé pénètre au Togo depuis le Ghana voisin. Les assaillants, lourdement équipés, avaient pour objectif de renverser le président Gnassingbé Eyadéma et de déstabiliser le pays. Des bâtiments stratégiques, dont des installations militaires, sont pris pour cible dans la capitale.

Les affrontements sont particulièrement violents. Les chiffres varient selon les sources, mais le bilan fait état de plusieurs dizaines de morts, tant parmi les assaillants que dans la population civile. L'armée togolaise réagit immédiatement et neutralise une grande partie du commando. Le président Eyadéma lui-même participa à la riposte.

L'attaque provoque une grave crise diplomatique entre Lomé et Accra. Le régime togolais accuse directement le Ghana d'être impliqué, ce que les autorités ghanéennes ont toujours nié. Dans les jours qui suivent, le Togo sollicite le soutien militaire de la France, marquant le renforcement de sa coopération sécuritaire avec Paris.

Une mémoire toujours vivante

Depuis, chaque année, le Togo commémore cet épisode douloureux à travers une cérémonie officielle.

« Le 23 septembre restera gravé comme un symbole de la résistance du peuple togolais face au terrorisme et aux tentatives de déstabilisation », rappellent régulièrement les officiels.

Près de quatre décennies plus tard, cette date continue d'incarner un appel à l'unité et à la vigilance pour la paix et la stabilité du pays.