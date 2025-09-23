Angola: Le pays et les Émirats arabes unis analysent leur coopération bilatérale

New York — Le chef d'État angolais, João Lourenço, a reçu en audience dimanche à New York le ministre d'État des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, avec qui il a discuté de questions d'intérêt commun dans le cadre des relations bilatérales.

Les relations entre l'Angola et les Émirats arabes unis, établies officiellement en 1997, ont connu une croissance continue ces dernières années, marquées par des visites de haut niveau et des investissements dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des énergies renouvelables et des infrastructures, ainsi que par des initiatives visant à diversifier l'économie angolaise.

Dans ce contexte, l'Angola et les Émirats arabes unis ont récemment signé à Luanda 44 instruments juridiques, dont des accords, des protocoles d'accord et des protocoles, couvrant des domaines tels que l'exemption de visa pour certaines catégories de passeports, la coopération militaire, la gestion des finances publiques, les douanes, l'agriculture, les mines, les énergies vertes et renouvelables, la santé, le secteur bancaire, la culture, l'éducation, les sports, la lutte contre la corruption et l'intelligence artificielle.

Cette étape historique est le fruit de la visite d'État en Angola de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, à l'invitation de son homologue João Lourenço.

En marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État angolais a également reçu, lors d'audiences distinctes, Nail Olpak, président de la société turque Pak Yatirim, et Samaila Zubairu, président-directeur général de l'Africa Finance Corporation.

Dimanche également, João Lourenço a participé à une table ronde de haut niveau du Dialogue Nations Unies-Union africaine, au cours de laquelle il a déclaré que la capacité de l'Afrique à atteindre ses principaux objectifs de développement économique repose sur ses ressources naturelles.

Lors de cet événement, organisé par la Global Africa Business Initiative (GABI), l'homme d'État angolais a ajouté que la capacité du continent africain repose également sur la croissance rapide de ses marchés de consommation, qui lui offrent des conditions uniques pour attirer les investissements, générer de la valeur ajoutée et consolider les chaînes de valeur régionales.

Il a affirmé que dans un monde marqué par une profonde instabilité géopolitique et économique, l'Afrique peut s'affirmer comme un partenaire stratégique d'un poids considérable, « si l'on considère l'Agenda 2063 de l'UA, qui reflète l'ambition de transformer le continent par l'industrialisation, la modernisation des infrastructures, l'intégration régionale et l'amélioration du bien-être social de ses populations ».

Lors d'un autre événement, également organisé aujourd'hui par GABI, João Lourenço a déclaré, devant un parterre d'investisseurs et de partenaires internationaux, que le continent africain possède des ressources stratégiques qui le rendent crucial pour faire face aux crises énergétiques et alimentaires mondiales actuelles.

Lors de ce débat ouvert, animé par la journaliste angolaise Hariana Verás, le président a affirmé que le continent africain dispose de fleuves à fort débit permettant d'accroître la capacité hydroélectrique, d'un ensoleillement abondant permettant le développement de l'énergie photovoltaïque, comme c'est le cas au Maroc et en Angola, ainsi que de minéraux rares nécessaires à la production de batteries pour véhicules électriques et autres applications.