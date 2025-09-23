Afrique: Le leader de l'UA confiant dans le développement économique du continent

New York — L'Afrique est particulièrement bien placée pour atteindre ses objectifs de développement économique, grâce à ses abondantes ressources naturelles, a déclaré dimanche à New York le chef d'État angolais et président en exercice de l'Union africaine (UA), João Lourenço.

Selon João Lourenço, l'Afrique dispose encore d'atouts, tels que sa population jeune et dynamique et ses marchés de consommation en pleine expansion.

S'exprimant lors de la table ronde de haut niveau du dialogue Nations Unies-Union africaine, João Lourenço a expliqué que la croissance rapide des marchés de consommation offre au continent des conditions uniques pour attirer les investissements, générer de la valeur ajoutée et consolider les chaînes de valeur régionales.

Il a souligné que dans un monde marqué par une profonde instabilité géopolitique et économique, l'Afrique peut s'affirmer comme un partenaire stratégique d'un poids considérable, « si l'on considère l'Agenda 2063 de l'UA ».

Ce programme reflète l'ambition de transformer le continent par l'industrialisation, la modernisation des infrastructures, l'intégration régionale et l'amélioration du bien-être social, a-t-il expliqué.

Pour João Lourenço, l'Afrique est reconnue comme un continent doté d'un fort potentiel, mais elle ne peut être envisagée uniquement sous cet angle, car, a-t-il ajouté, elle devient de plus en plus un espace de décisions transformatrices et de projets concrets.

Il a indiqué que ces projets incarnent des initiatives structurelles qui s'étendent de l'Atlantique à l'océan Indien et du Nord au Sud, façonnant un nouveau paysage économique africain, dont le corridor de Lobito, qui sert de référence, entre autres, de connectivité régionale et d'intégration productive.

« Ce cadre nous indique clairement que l'Afrique, plus qu'une destination d'avenir, est déjà une réalité présente d'opportunités et de croissance », a souligné João Lourenço.

La table ronde de week-end à New York a accueilli le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, et le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf.

Selon lui, c'est dans ce contexte que de nombreux États africains, conscients du potentiel de l'Afrique, mettent en oeuvre des réformes structurelles qui renforcent l'attractivité du continent.

À cet effet, a-t-il poursuivi, des efforts sont déployés pour moderniser les infrastructures, rationaliser les processus administratifs, renforcer la transparence et la bonne gouvernance, consolider la stabilité macroéconomique et diversifier progressivement les économies nationales.

L'homme d'État angolais a dit que de nombreux facteurs renforcent la capacité de l'Afrique à progresser dans ses efforts de développement, notamment la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Il a fait savoir que la ZLECA représente la plus grande opportunité économique de son époque, avec un marché intégré de plus de 1,3 milliard de consommateurs et un produit intérieur brut dépassant les trois milliards de dollars, offrant au secteur privé du continent, et au-delà, des conditions uniques pour investir, développer ses activités et prospérer en toute sécurité.

« En éliminant les barrières tarifaires, en harmonisant les cadres réglementaires et en promouvant les chaînes de valeur régionales, la ZLECA crée un environnement favorable aux investissements qui non seulement assure des rendements financiers solides, mais stimule également l'industrialisation, la création d'emplois qualifiés et la rétention des richesses en Afrique, consolidant ainsi les bases d'une croissance inclusive et durable », a-t-il indiqué.

Par conséquent, le président de l'Union africaine invite les investisseurs à considérer l'Afrique non seulement comme un fournisseur de matières premières, mais aussi comme la nouvelle frontière de la transformation productive, de l'innovation technologique et de la compétitivité mondiale, conformément à la vision de l'Agenda 2063 de l'Union africaine : « L'Afrique que nous voulons ».

Il a réitéré le rôle central du secteur privé en tant que moteur de l'innovation, de la création d'emplois et de la diversification économique, constituant un partenaire indispensable pour bâtir l'avenir de l'Afrique.

Pour João Lourenço, le modèle d'investissement sur le continent africain, principalement concentré dans les industries extractives et ayant un impact limité sur le développement structurel et le bien-être des populations, doit être abandonné au profit de la promotion de partenariats stratégiques.

Il a signalé que ces partenariats apporteront « des avantages réciproques indéniables et contribueront non seulement à la modernisation des infrastructures, mais aussi à la dynamisation de la transformation productive et industrielle, ce qui aura certainement un impact positif sur l'économie mondiale ».

« Notre vision pour l'Afrique », a-t-il dit, souligne la nécessité et l'urgence de passer de la simple exportation de matières premières à un paradigme qui encourage l'investissement du secteur privé dans les chaînes de valeur agro-industrielles, entre autres.

João Lourenço a également plaidé en faveur d'investissements dans le secteur minier, avec une plus grande intégration de la valeur ajoutée, et dans des secteurs de transformation productive favorisant la création d'emplois qualifiés, la réduction de la compétitivité régionale et la rétention des richesses sur le continent.

Selon João Lourenço, les partenariats public-privé (PPP) jouent un rôle déterminant en permettant aux capitaux privés de financer, d'exploiter et de développer des infrastructures essentielles dans les domaines de l'énergie, des transports, des télécommunications et de l'eau.

Ce modèle contribuerait à alléger la pression sur les budgets publics, à accélérer l'accès aux services essentiels et à générer des effets durables sur le développement économique et social, a-t-il soutenu.

« Je suis convaincu que les bénéfices découlant de cette interaction entre l'État et le secteur privé libéreraient de l'énergie, des capacités et des ressources publiques qui seraient affectées à la résolution des problèmes sociaux et de nombreux autres problèmes connexes », a-t-il conclu.