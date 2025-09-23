Angola: Téte António s'exprime à l'Université Lincoln, aux États-Unis

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères, Téte António, était l'invité d'honneur de l'Université Lincoln, en Pennsylvanie, aux États-Unis, où il a animé une conférence sur l'enseignement supérieur, l'entrepreneuriat et l'innovation.

Sous le thème « Une vision panafricaine pour des partenariats stratégiques avec les universités et facultés historiquement noirs (HBCU) », le ministre Téte António s'est adressé à un public composé d'éminentes personnalités de la politique, du monde universitaire, de la vie étudiante et de la société civile américains.

Pendant une heure et demie, le ministre angolais des Affaires étrangères a partagé sa vision des grandes orientations de la politique étrangère angolaise et des principaux piliers de la coopération bilatérale et des relations de partenariat stratégique avec les États-Unis, en mettant l'accent sur l'éducation, l'enseignement et l'entrepreneuriat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le dirigeant a déclaré aux personnes présentes qu'il avait accepté avec plaisir l'invitation du Rectorat de l'Université de Lincoln pour partager sa vision sur la dynamique de paix et de développement en Angola, et surtout en Afrique, et sa relation avec la communauté académique de cette éminente Université et d'autres institutions qui ont aimablement rejoint cette initiative.

Lors de cet événement, le ministre Téte António a également abordé les défis et les opportunités auxquels est confronté le continent africain, notamment dans la région de la SADC, en analysant les questions politiques, socio-économiques et environnementales.

Le chef de la diplomatie angolaise a éclairé les personnes présentes sur le nouvel Angola, en jetant un regard depuis la colonisation jusqu'à l'indépendance et les efforts déployés pour développer son économie.

Le dirigeant angolais, présent aux États-Unis pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à New York, a évoqué la participation de l'Angola à la consolidation de la paix sur le continent africain, reconnaissance qui a conduit l'Union africaine à décerner au président João Lourenço le titre de Champion de la paix et de la réconciliation en Afrique.

Dans son discours, il a abordé les aspects culturels de la communauté afro-américaine, soulignant que les 20 premiers Noirs à s'installer aux États-Unis étaient originaires d'Angola, comme ce fut le cas de la famille Tucker.

Par ailleurs, le dirigeant angolais a souligné le rôle essentiel de ces établissements dans l'enseignement supérieur (les HBCU) et dans la promotion des opportunités, de l'équité et du leadership pour les étudiants.

Il a également souligné leur objectif de renforcer la collaboration internationale et interinstitutionnelle, tout en mettant en avant l'héritage et l'impact actuel des HBCU.

Les universités et facultés historiquement noires (HBCU) sont des établissements d'enseignement supérieur américains créés avant le Civil Rights Act de 1964, dans le but d'offrir des opportunités d'enseignement supérieur à la communauté afro-américaine alors séparée et discriminée.

Le ministre Téte António, lors de cette mission en Pennsylvanie, était accompagné des ambassadeurs Matias Pires, directeur du Bureau d'études et d'analyses stratégiques, António Nascimento, directeur de la communication institutionnelle et de la presse, Augusta dos Anjos Carneiro Mangueira Bessa, consul général d'Angola à New York, et les consultants Makiese Augusto et Márcio Burity.