Afrique Australe: L'Angola vice-champion de la Coupe COSAFA U-17

20 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'équipe angolaise de football U-17 a été sacrée vice-championne de la Coupe COSAFA ce samedi, s'inclinant 1-2 face à l'Afrique du Sud lors du dernier match disputé au stade Ngoni Nwos de Harare, au Zimbabwe.

À la mi-temps, l'Angola était mené 0-1, suite à un but de Sekgoto à la 4e minute.

L'équipe nationale a égalisé par l'intermédiaire de Pedro António à la 66e minute, mais Mbongo a inscrit le but de la victoire des Sud-Africains à 79e minute.

Ce résultat garantit la qualification des Angolais pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026 dans cette catégorie.

Il est à noter que l'Angola a déjà remporté l'événement en 2018 et 2021.

La Zambie et l'Afrique du Sud sont les équipes les plus titrées de l'histoire de la Coupe COSAFA dans cette catégorie, avec quatre titres chacune. MC/LUZ

