Angola: Une diplomate angolaise nommée ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis

Luanda — L'Angolaise Constância Gaspar a été nommée mardi ambassadrice de l'Union africaine (UA) à Washington, D.C., après avoir reçu l'agrément de l'administration américaine actuelle.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MIREX) consulté par l'ANGOP, le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a nommé Constância Gaspar Représentante permanente et Cheffe de la Mission de l'UA aux États-Unis, à Washington, D.C., à compter du 1er octobre 2025.

Le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, a déclaré à New York avoir reçu cette information avec une grande fierté et une grande satisfaction, car elle représente une étape importante non seulement pour l'Angola, mais aussi pour l'ensemble du monde lusophone et pour la représentation africaine sur la scène internationale.

Pour le chef de la diplomatie angolaise, qui se trouve à New York pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, cette nomination renforce le rôle des femmes africaines en tant qu'actrices de transformation et de leadership à l'échelle mondiale.

Constância Gaspar est une juriste hautement qualifiée possédant plus de 15 ans d'expérience en droit international public, en négociation de traités et en conseil juridique au sein des systèmes de l'UA et des Nations Unies.

Elle est largement reconnue pour sa perspicacité juridique, son expertise diplomatique et son engagement en faveur de la justice, de la paix et de l'État de droit en Afrique.

Avant sa nomination comme ambassadrice de l'UA aux États-Unis, elle était responsable de la Mission d'observation permanente de l'UA auprès des Nations Unies à New York, où elle occupait le poste de juriste principale.

Mme Constância Gaspar a dirigé des missions juridiques de haut niveau sur la prévention du crime, la lutte contre le terrorisme, la gouvernance internationale et la représentation juridique africaine auprès des Nations Unies, notamment à la Sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Elle a également considérablement renforcé la coordination juridique du Groupe africain, garantissant une position unifiée sur les questions juridiques mondiales cruciales.