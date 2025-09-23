Ile Maurice: Les deux suspects répondent d'une accusation formelle de meurtre

La découverte macabre du cadavre de la quinquagénaire Seema Devi Nurkoo a secoué le quartier de La Colombe à Forest Side, samedi, le 20 septembre. Le corps sans vie de cette femme, qui venait de fêter ses 52 ans, le 15 septembre, a été retrouvé dans la chambre de l'appartement de Gérard Michel Wencelas Ecumoir, un infirmier de 56 ans, en poste à l'hôpital Victoria, Candos. La victime, une habitante de Palmar, Flacq, était allongée, face sur le lit, lorsqu'elle a été découverte par la police vers 8 heures.

Le médecin du SAMU a confirmé le décès sur place avant que le corps ne soit transporté à la morgue de l'hôpital Victoria pour autopsie. L'examen pratiqué par le médecin légiste a révélé que la mort était due à une asphyxie causée par étouffement, écartant ainsi l'hypothèse d'une mort naturelle. Les policiers ont également relevé la présence de traces sur le cou de la victime, renforçant les soupçons d'un acte criminel.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que Seema Devi Nurkoo était la mère de l'une des ex-compagnes de Gérard Michel Wencelas Ecumoir. L'infirmier aurait accepté de l'héberger depuis quelque temps.

Ce soir-là, comme à leur habitude, l'infirmier, sa compagne actuelle Poonam Langut, 48 ans, et la victime auraient consommé des boissons alcoolisées. Dans sa version des faits, l'infirmier a expliqué à la Major Crime Investigation Team (MCIT) que la victime s'était ensuite dirigée vers son lit où il l'aurait brièvement rejointe pour des moments intimes, avant de retourner quelques minutes plus tard auprès de sa compagne, Poonam Langut.

Samedi, après l'autopsie, Gérard Michel Wencelas Ecumoir et Poonam Langut ont été arrêtés. Ils ont été longuement interrogés par des policiers de la Criminal Investigation Division de Curepipe, puis par ceux de la Major Crime Investigation Team mais ont tous deux nié les faits. Les enquêteurs ont toutefois noté que les explications de Poonam Langut manquaient de clarté, soulevant de nouvelles interrogations.

Dimanche, les deux suspects ont comparu devant la Bail and Remand Court, avant d'être examinés par un médecin puis reconduits en cellule. Hier, lundi, ils ont été de nouveau traduits devant le tribunal de Curepipe, cette fois sous une accusation formelle de meurtre. Les funérailles de Seema Devi Nurkoo ont eu lieu le même jour, dans une grande émotion.

Le passé controversé de Gérard Michel Wencelas Ecumoir a refait surface. L'infirmier s'était déjà fait tristement illustrer, il y a quelques années, lorsqu'une vidéo montrant son ex-compagne avait largement circulé sur les réseaux sociaux. Cette femme, une étrangère et mère de deux jeunes enfants, avait le visage ensanglanté. Elle l'avait alors accusé de l'avoir violemment agressée, suscitant l'indignation publique.

La MCIT poursuit ses investigations pour faire toute la lumière sur cette nouvelle affaire impliquant l'infirmier, déjà éclaboussé par des accusations passées de violences.