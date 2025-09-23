Ile Maurice: Le futur ex-gouverneur de la BoM confirme son départ le 30 septembre

Navin Ramgoolam a rencontré Rama Sithanen à la demande de ce dernier, hier. Rama Sithanen a accepté de démissionner sous «certaines conditions», actuellement en discussion entre le Premier ministre (PM) et le futur ex-gouverneur de la Banque de Maurice (BoM).

Contacté par l'express, Rama Sithanen a confirmé avoir accepté de démissionner. Il part le 30 septembre, en attendant le handing over, notamment. Il quitte également la présidence de la Financial Services Commission et souhaite bonne chance à son successeur.

Navin Ramgoolam et Rama Sithanen sont tombés d'accord sur le fait que les circonstances entourant ce départ dépassent le simple cadre économique. Ils regrettent que les choses aient pris une telle tournure, alors que les indicateurs relatifs à la BoM - gestion des réserves, inflation - pointent dans la bonne direction depuis que Sithanen a pris les commandes.

Ils ont également évoqué les perspectives dans lesquelles l'expertise et l'expérience de Sithanen pourraient encore être mises à contribution. L'échange s'est déroulé dans une ambiance cordiale et les deux hommes restent amis, malgré la décision prise et acceptée par Sithanen dans les «malheureuses circonstances» actuelles. Le PM devrait en discuter avec son état-major politique, dont le Deputy Prime Minister, avant de reconstituer l'équipe dirigeante de la BoM.