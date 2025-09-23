Angola: La vice-présidente de la République rend hommage à Paulo Tjipilica

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a rendu hommage ce vendredi à l'ancien ministre de la Justice et premier médiateur de l'Angola, Paulo Tjipilica, décédé lundi dernier, dont les obsèques ont lieu au quartier général de l'armée.

À l'âge de 86 ans, Paulo Tjipilica s'est éteint à Luanda des suites de maladie.

Après l'hymne national, Esperança da Costa a déposé une gerbe devant l'urne contenant la dépouille du défunt, avant de saluer la famille et signé le livre de condoléances.

Dans son message, la vice-présidente de la République a souligné que l'Angola a perdu l'un de ses fils les plus remarquables, qui laisse derrière lui des exemples de patriotisme, de résilience, de solidarité et de paix.

« La disparition de Tjipilica nous laisse tous avec un profond sentiment de perte, mais aussi un héritage d'une immense inspiration. Sa vie a été marquée par une quête inlassable et passionnée de justice et d'égalité d'accès au droit », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu'en tant que ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, puis premier médiateur de Justice de l'Angola, il a bâti des ponts, défendu les citoyens, renforcé l'indépendance des tribunaux et assuré le respect des prérogatives des avocats en Angola, ainsi que de l'éthique et de la déontologie professionnelles.

« Homme de culture et de foi, véritable cultivateur et maître de la parole, son héritage de patriotisme et de résilience servira d'inspiration pour la construction d'un Angola plus fraternel et solidaire », a-t-elle conclu.

Dans des déclarations à la presse, l'ancien procureur général Domingos Culolo a qualifié Paulo Tjipilica d'homme intègre. « Il est un exemple pour nous, à une époque où les jeunes ont besoin de l'exemple de leurs aînés, et il est véritablement un modèle », a-t-il souligné.

Pour le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Américo António Cuononoca, l'Angola a perdu l'une de ses figures les plus éminentes dans le domaine du droit et des droits de l'Homme.

« Au cours de ses 86 ans de vie, plus de 70 ans ont été consacrés à la cause nationale. Depuis l'époque coloniale, il a joué un rôle actif dans la promotion du droit et de la justice, plaçant toujours les intérêts du peuple angolais au premier plan », a-t-il souligné.

Il a rappelé qu'il avait été le premier médiateur élu par l'Assemblée nationale, une fonction qui a consolidé son engagement à défendre les citoyens les plus vulnérables et à promouvoir une société plus juste, plus fraternelle et plus solidaire.

Il a indiqué que sa vie était un exemple de dévouement total à la cause des droits de l'homme, laissant un héritage inspirant aux générations futures, notamment en promouvant l'humanisme, la solidarité et la dignité humaine.

Lors de la veillée funèbre, des messages ont été lus du Bureau du médiateur de Justice, de la Cour suprême, du Bureau du procureur général de la République, de l'état-major général des forces armées angolaises et d'autres organisations, au sein desquelles Paulo Tjipilica s'est toujours distingué.

Né le 21 décembre 1939, Paulo Tjipilica était juriste de profession et diplômé de la Faculté de droit de l'Université classique de Lisbonne en 1976.

Avant de devenir ministre, il a été conseiller juridique auprès du Conseil des ministres du Portugal de 1976 à 1992, et avocat inscrit au Barreau de Lisbonne de 1978 à 1992.