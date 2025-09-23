Angola: Le Président João Lourenço s'entretient avec le Secrétaire général de l'ONU

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a rencontré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, samedi au siège de l'Organisation à New York.

Cette rencontre a marqué le début d'un programme chargé pour le Chef de l'État angolais, actuellement en visite aux États-Unis pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il interviendra lors du débat général mardi prochain.

À l'issue de la rencontre, João Lourenço a signé le livre d'or de l'institution, soulignant l'importance du rôle des Nations Unies dans un contexte de grande incertitude internationale.

« C'est toujours un honneur de visiter le siège des Nations Unies et de m'entretenir avec le Secrétaire général António Guterres, avec qui j'ai pu évoquer les défis auxquels cette prestigieuse organisation est confrontée dans le contexte mondial actuel, marqué par des turbulences et un contexte d'incertitude et d'imprévisibilité qui nous concernent tous », a écrit le Chef de l'État angolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce même message, le Président de la République s'est dit encouragé par la convergence de vues et la perspective d'un engagement accru de la communauté internationale en faveur de la préservation de la paix mondiale.

João Lourenço a également posé pour la traditionnelle photo officielle qui a enregistré la rencontre avec António Guterres, qui a précédé la participation de l'homme d'État angolais aux travaux de la 80e Assemblée générale.