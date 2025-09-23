Angola: Un secrétaire d'État réaffirme son engagement à réduire les accidents de la route

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, a déclaré ce vendredi, à Luanda, que son secteur continuera à diffuser des programmes de prévention routière afin de réduire les accidents sur les voies publiques.

Dans sa déclaration à la presse en marge d'un café-rencontre avec les journalistes, organisé par le Ministère de l'Intérieur, le gouvernant a souligné le rôle « indispensable » des médias dans la promotion de l'éducation routière et dans la formation civique au sein des communautés.

Nuno Caldas a indiqué que les accidents de la route restent l'une des principales causes de décès dans le pays, avec un impact direct sur la vie des familles et de l'économie nationale, notamment chez les jeunes en âge actif.

« Nous avons beaucoup de jeunes, dynamiques et créatifs, qui pourraient contribuer au développement social, économique et culturel du pays, mais qui sont aujourd'hui handicapés ou exclus de la vie active à cause d'accidents », a-t-il déploré.

Le secrétaire d'État a réitéré que les médias intensifieront leurs campagnes de sensibilisation, à l'exemple des actions qui sont menées sur le changement climatique, la sécheresse et les précipitations.