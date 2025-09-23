Angola: Zaire reçoit plus de 70 000 volailles pour promouvoir l'aviculture familiale

Mbanza Kongo — Soixante-treize mille volailles ont été distribuées ces trois dernières années par le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la province de Zaire dans le cadre du programme de promotion de l'aviculture familiale dans la région.

Selon le directeur de cette institution provinciale, Pedro Gouveia da Silva, lors d'une interview accordée à l'ANGOP ce lundi, 11 200 familles résidant dans toutes les municipalités de la région ont bénéficié de ce programme.

Il a expliqué que sur les 73 000 poussins distribués durant cette période, 67 000 ont été fournis par le ministère de tutelle et 6 000 par le Gouvernorat de Zaire.

L'objectif de ce programme d'aviculture, a-t-il précisé, est de renforcer et de garantir la sécurité alimentaire des familles angolaises grâce à une production de viande et d'oeufs à grande échelle.

Interrogé sur les résultats obtenus depuis la mise en oeuvre de ce projet dans la région, le responsable, qui n'a pas fourni de données statistiques, a simplement indiqué que, d'après les informations reçues des services municipaux de l'agriculture et de l'élevage, le programme se développait avec succès.

Il a indiqué que ce programme de l'Exécutif, mis en oeuvre à l'échelle nationale, vise à lutter contre la faim et la pauvreté au sein de la population, en particulier dans les zones rurales.

Distribution de porcs

Depuis le début de l'année, 120 porcs ont été achetés et distribués à 21 éleveurs de la municipalité de Mbanza Kongo, dans la province de Zaire.

Pedro Gouveia da Silva, responsable de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à Zaire, a expliqué que la deuxième phase de ce programme, mise en oeuvre par le ministère de tutelle, couvrira les autres municipalités de la région.

Outre l'agriculture familiale, la population de la province de Zaire pratique également l'élevage de bovins, de porcs et de chèvres dans presque toutes les municipalités.