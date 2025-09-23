Angola: La production de maïs en hausse à la ferme Indu-Agri

21 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JH/CRB/DK/SB

Benguela — Grâce à des investissements dans les technologies d'irrigation et des semences améliorées à haut rendement, la ferme Indu-Agri de la province de Benguela devrait récolter plus de 250 tonnes de maïs, à partir de novembre de cette année.

Sur 35 hectares de maïs hybride, irrigué depuis juillet dernier, la ferme Indu-Agri, située dans la nouvelle municipalité de Dombe Grande, prévoit d'atteindre une productivité moyenne de huit tonnes par hectare, plus de double de la moyenne du maïs traditionnel.

Les résultats prometteurs attendus dans la récolte du maïs, qui croît à un rythme rapide, motivent le propriétaire de l'entreprise, António Noé, qui souligne l'objectif d'augmenter la production pour le marché informel.

S'adressant à l'ANGOP, le producteur António Noé estime que de novembre à décembre, le maïs sera prêt pour répondre aux besoins du marché local et des producteurs qui ont besoin de semences.

Selon l'agriculteur, la technologie dans le champ ainsi que le climat favorable sont des facteurs qui aident à atteindre des moyennes élevées dans la productivité du maïs.

"Avant, nous prenions trois tonnes par hectare, mais actuellement, nous prévoyons plus de huit tonnes", explique António Noé, optimiste quant au rendement, en raison de l'investissement effectué, y compris dans les produits agrochimiques.

