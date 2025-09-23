Sénégal: Tivaouane - Huit ans après sa disparition, le souvenir de Serigne Abdoul Aziz Sy 'Al Amine' reste vivace

Tivaouane — Huit ans après son rappel à Dieul le 22 septembre 2017, la mémoire de Serigne Abdou Aziz Sy "Al Amine", défunt khalife général des Tidianes, demeure vivace dans les esprits et les coeurs des fidèles de la Tidjaniyya.

Né en 1928 à Tivaouane, fils de El Hadj Malick Sy et de Sokhna Safiyatou Niang, Serigne Abdou Aziz Sy s'était très tôt distingué par sa maîtrise des sciences islamiques et son sens élevé de la droiture. Son surnom "Al Amine", qui signifie "le digne de confiance" en arabe, qualificatif par lequel les Mecquois désignaient le Prophète Mohamed (PSL), résumait à lui seul, sa personnalité, faite de rigueur, d'humilité et de fidélité à la parole donnée.

Avant son accession au khalifat en mars 2017, il avait laissé son empreinte imprimée pendant des décennies en tant que médiateur, régulateur social et conseiller écouté, tant au sein de sa communauté religieuse que dans la société sénégalaise en général.

Son souci constant de paix, de consensus et de fraternité, faisait de lui une voix respectée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Devenu Khalife général des Tidianes après le rappel à Dieu de son frère Serigne Cheikh Tidiane Sy "Al Maktoum", il n'a exercé cette fonction que durant six mois, jusqu'à sa disparition, le 22 septembre 2017 à l'âge de 89 ans. Un khalifat bref, mais chargé de symboles, qui restera gravé dans l'histoire de la confrérie et du pays.

Parmi ses enseignements restés dans la mémoire collective, il rappelait souvent :

"La paix est la condition de tout progrès, et la parole donnée est un pacte sacré qui engage son auteur devant Dieu et devant les hommes".

Huit ans après, Tivaouane et l'ensemble des fidèles tidianes continuent de rendre hommage à ce guide qui incarnait la paix, la confiance et la continuité de l'héritage spirituel de El Hadj Malick Sy.

Sa vie continue d'inspirer et de faire office de repère moral pour toute une génération.

Des séances de récitals de Coran se sont tenues à la mémoire du défunt guide religieux et une multitude de fidèles se sont recueillis sur sa tombe lundi matin.