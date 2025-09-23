Sénégal: Plus de 250 migrants irréguliers secourus au large de Dakar par la Marine nationale

23 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Une pirogue transportant 250 candidats à l'émigration irrégulière a été secourue lundi, au large de Dakar, par la Maine nationale en coordination avec l'Armée de l'air, a appris l'APS, le même jour, de source sécuritaire.

"En coordination avec l'Armée de l'Air, la Marine nationale a secouru, le lundi 22 septembre 2025, à 100 km au large de Dakar, une pirogue en provenance d'un pays voisin et transportant 259 candidats à l'émigration irrégulière", a indiqué la Marine nationale sur ses comptes sociaux.

La même source a ajouté que les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama et mis à la disposition des services compétents.

Une embarcation de près 120 candidats à l'émigration a été secourue, la semaine dernière, sur les plages de Ouakam et Ngor, deux communes de la capitale, par des éléments de la gendarmerie.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.