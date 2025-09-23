Sénégal: Plus de 250 migrants irréguliers secourus au large de Dakar par la Marine nationale

Dakar — Une pirogue transportant 250 candidats à l'émigration irrégulière a été secourue lundi, au large de Dakar, par la Maine nationale en coordination avec l'Armée de l'air, a appris l'APS, le même jour, de source sécuritaire.

"En coordination avec l'Armée de l'Air, la Marine nationale a secouru, le lundi 22 septembre 2025, à 100 km au large de Dakar, une pirogue en provenance d'un pays voisin et transportant 259 candidats à l'émigration irrégulière", a indiqué la Marine nationale sur ses comptes sociaux.

La même source a ajouté que les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama et mis à la disposition des services compétents.

Une embarcation de près 120 candidats à l'émigration a été secourue, la semaine dernière, sur les plages de Ouakam et Ngor, deux communes de la capitale, par des éléments de la gendarmerie.