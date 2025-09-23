Algérie: Le Premier ministre affirme depuis Jijel - Notre mission est de servir le citoyen sur le terrain

JIJEL — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a affirmé, lundi depuis la wilaya de Jijel, que la mission de son Gouvernement sera de servir le citoyen sur le terrain, en s'appuyant sur le "langage des chiffres" et ce, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une déclaration à la presse, au terme de sa visite de travail dans la wilaya de Jijel, M. Ghrieb a indiqué que "la mission du Gouvernement actuel est de servir le peuple", conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, précisant que "son travail se fera sur le terrain, en s'appuyant sur le langage des chiffres".

Ghrieb s'est engagé à concrétiser les projets ayant fait l'objet d'un détournement des fonds publics, "conformément aux instructions du président de la République", assurant que le Gouvernement veillera à leur "suivi rigoureux".

Il a, à ce titre, rappelé que le complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huiles végétales "KOTAMA AGRI FOOD" avait été "récupéré alors que son taux de réalisation ne dépassait pas 20%, tandis que les transferts bancaires de celui-ci avaient dépassé 60%, ce qui illustre l'ampleur du pillage".

Et d'ajouter que les directives du président de la République et son engagement devant le peuple algérien à récupérer cet argent "se sont concrétisés aujourd'hui grâce à des cadres algériens intègres, diplômés de l'école algérienne, qui ont pris en charge ce projet malgré sa complexité technique et technologique".

Dans ce sillage, il a souligné qu'une start-up algérienne "avait réalisé une mission contre 6 millions de dinars, alors qu'un bureau d'études étranger avait exigé un million de dollars", ce qui reflète "le retour de la confiance dans nos compétences nationales", outre les gains réalisés par l'Etat.

D'autre part, le Premier ministre a souligné, lors de l'inspection de la deuxième tranche des travaux du projet du terminal à conteneurs du port de Djen Djen, la nécessité d'accélérer la récupération des espaces disponibles au niveau du port pour l'exportation de ciment, avec l'affectation de 20 hectares au profit des particuliers et des investisseurs pour la construction de silos de stockage destinés à l'exportation.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, visant à créer un port dédié à l'exportation du ciment, a-t-il précisé, indiquant que "le Gouvernement mise sur le ciment comme produit stratégique, en accordant la priorité aux entreprises algériennes dans l'opération d'exportation". Et d'ajouter : "Celui qui promet, tient sa parole... Les orientations et les engagements du président

de la République se concrétisent aujourd'hui grâce aux cadres algériens et à la récupération des projets pillés dans le cadre de la lutte contre la corruption".

Par ailleurs, M. Ghrieb est revenu sur le franc succès de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), un événement qui "a ouvert les portes de l'Afrique à l'économie algérienne".