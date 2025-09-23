Algérie: Le président de la République félicite la famille universitaire à l'occasion de la rentrée universitaire

22 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité lundi, les étudiants, les enseignants et les travailleurs du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'occasion de la rentrée universitaire (2025-2026), souhaitant, à tous, une année universitaire réussie.

"Mes meilleurs voeux de succès et de réussite à nos chers étudiants dans nos universités, instituts et écoles supérieures à travers le territoire national, à l'occasion de la rentrée universitaire", a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.

"Je souhaite à nos respectables enseignants et aux travailleurs du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, une année universitaire réussie. Gloire et Eternité à nos valeureux martyrs. Vive l'Algérie", a ajouté le président de la République.

