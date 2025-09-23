Algérie: Rentrée universitaire - Près de 2 millions d'étudiants rejoignent lundi leurs établissements

ALGER — Près de deux millions d'étudiants rejoignent lundi leurs établissements d'enseignement supérieur à travers le pays, marquant ainsi le début de l'année universitaire 2025-2026.

A cet égard, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mobilisé tous les moyens humains et matériels permettant aux quelque 2 millions d'étudiants répartis à travers les différents établissements universitaires et centres de recherche, dont 331.827 nouveaux inscrits, de se consacrer à l'acquisition du savoir et au développement de la recherche.

Afin d'optimiser la qualité de l'enseignement, le ministère veille au renforcement du corps enseignant pour atteindre 75.000 enseignants, un nombre conforme à la norme internationale relative à l'encadrement pédagogique, à savoir un enseignant pour 20 étudiants.

Ce résultat a pu se concrétiser grâce à la dotation du secteur de 4412 postes budgétaires, destinés au recrutement des enseignants universitaires. L'opération ayant abouti au recrutement de 2941 enseignants chercheurs, 719 enseignants hospitalo-universitaires, 156 chercheurs permanents et 185 autres contractuels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, le ministère s'attelle à poursuivre l'intensification de la numérisation du secteur tout en actualisant les offres de formation, de sorte à les adapter aux besoins du marché du travail et les métiers d'avenir, à travers l'optimisation des compétences des étudiants dans des domaines aussi vitaux que l'intelligence artificielle et l'informatique.

A cet effet, le secteur s'est notamment renforcé par la création d'une université des sciences de la santé, le lancement d'une licence en anglais et de 50 nouvelles offres de formation, dont 14 destinées aux bacheliers littéraires, en vue de leur faciliter l'accès à des emplois liés à la sphère économique.

L'université a aussi bénéficié cette année de nouvelles spécialités en Master à l'instar de la spécialité liée aux "drones", en plus d'un Doctorat orienté dans les domaines de "conception et fabrication de puces électroniques", "agriculture de développement et élevage" et "informatique quantique".

Le ministère oriente également les nouveaux étudiants vers les filières scientifiques et technologiques, qui attirent une majorité croissante: plus de 65,3% des nouveaux bacheliers ont opté pour ces disciplines. Cette tendance reflète la volonté de l'Etat de renforcer le lien entre l'université, l'économie et la société.

De plus, 117 accélérateurs de startups au profit des étudiants ont été recensés, de même que 117 centres de développement de l'entrepreneuriat, auxquels s'ajoute l'entrée en activité de 76 startups, dont le nombre escompté d'ici la fin de l'année est estimé à 235.

Parallèlement à la construction et à l'équipement des infrastructures universitaires, la numérisation des services sociaux progresse afin d'améliorer notamment les conditions d'hébergement et de restauration universitaires, ainsi que le transport via des applications modernes. La promotion du sport universitaire et l'animation culturelle figurent également parmi les priorités du secteur.