Algérie: Attaf prend part à la cérémonie de lancement officiel de la Déclaration mondiale sur la protection du personnel humanitaire

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a pris part, lundi à New York, à la cérémonie de lancement officiel de la Déclaration mondiale sur la protection du personnel humanitaire, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette cérémonie, "Monsieur le ministre d'Etat a signé cette déclaration qui vise à renforcer l'arsenal juridique pour protéger les travailleurs humanitaires, conformément aux exigences du droit international humanitaire, et garantir l'acheminement des aides à ces bénéficiaires de manière totale, sûre, rapide et sans entraves".

"Le lancement de cette déclaration intervient dans un contexte marqué par l'intensification des attaques ciblant les travailleurs humanitaires dans les zones de conflits armés, notamment dans la bande de Ghaza, transformée par l'occupation israélienne en l'un des environnements les plus dangereux et les plus difficiles pour la pratique de l'action humanitaire", lit-on dans le texte.