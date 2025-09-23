Algérie: Attaf prend part à la cérémonie de lancement officiel de la Déclaration mondiale sur la protection du personnel humanitaire

22 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a pris part, lundi à New York, à la cérémonie de lancement officiel de la Déclaration mondiale sur la protection du personnel humanitaire, indique un communiqué du ministère.

"Représentant l'Algérie aux travaux du segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a pris part, ce jour à New York, à la cérémonie de lancement officiel de la Déclaration mondiale sur la protection du personnel humanitaire", précise le communiqué.

Au cours de cette cérémonie, "Monsieur le ministre d'Etat a signé cette déclaration qui vise à renforcer l'arsenal juridique pour protéger les travailleurs humanitaires, conformément aux exigences du droit international humanitaire, et garantir l'acheminement des aides à ces bénéficiaires de manière totale, sûre, rapide et sans entraves".

"Le lancement de cette déclaration intervient dans un contexte marqué par l'intensification des attaques ciblant les travailleurs humanitaires dans les zones de conflits armés, notamment dans la bande de Ghaza, transformée par l'occupation israélienne en l'un des environnements les plus dangereux et les plus difficiles pour la pratique de l'action humanitaire", lit-on dans le texte.

