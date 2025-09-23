Algérie: Nasri passe en revue avec l'ambassadeur malaisien l'état des relations profondes entre les deux pays

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, a reçu, lundi, l'ambassadeur de Malaisie en Algérie, M. Rozani Irwan Mohamed Mazlan, qui lui a rendu une visite de courtoisie, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

La rencontre, qui s'est déroulée au siège du Conseil, a constitué "une occasion pour passer en revue la profondeur des relations bilatérales entre l'Algérie et la Malaisie, fondées sur des liens historiques renforcés dans le cadre de l'Organisation de la Coopération islamique et du Mouvement des Non-Alignés, et qui se traduisent aujourd'hui par une volonté politique commune de hisser la coopération, notamment économique et commerciale, au niveau de la qualité de la coordination politique entre les deux pays frères", précise la même source.

A ce propos, le président du Conseil de la nation a salué "la qualité des relations politiques et diplomatiques entre les deux pays, qui remontent à la fin des années soixante", rendant hommage "au soutien politique, matériel et moral apporté par la Malaisie à la Révolution algérienne, ainsi qu'à la continuité qui a marqué les relations bilatérales après l'indépendance de l'Algérie".

Nasri a appelé "à leur consolidation (relations bilatérales) dans les volets économique et commercial à travers l'élargissement des domaines de coopération et d'investissement".

Il a également mis en exergue "l'orientation récente de la diplomatie algérienne vers l'Asie, à travers son adhésion officielle au Traité d'amitié et de coopération en Asie du sud-est (TAC), signé dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur", soulignant les opportunités qu'offre cette démarche "pour approfondir la coopération avec les pays de l'ASEAN, et en premier lieu la Malaisie, notamment dans les domaines économiques et commerciaux".

Il a, par ailleurs, souligné "l'importance des échanges académiques et culturels comme levier essentiel pour renforcer les ponts de communication et de rapprochement entre les peuples".

Concernant les questions internationales d'intérêt commun, M. Nasri a mis en relief "la convergence constante des positions des deux pays, en particulier vis-à-vis de la cause palestinienne, à travers leur soutien politique et diplomatique au droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant avec Al-Qods Echarif comme capitale".

Il a rappelé, à ce propos, "les principes immuables de la diplomatie algérienne, fondés sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et sur la primauté des solutions pacifiques, partant de la conviction que la paix constitue la condition essentielle pour garantir le développement durable et la sécurité".

De son côté, l'ambassadeur de Malaisie a exprimé "la fierté de son pays à l'égard des relations privilégiées avec l'Algérie", saluant "son rôle de premier plan dans le soutien aux causes de libération et de développement, ainsi que ses contributions actives dans le cadre des organisations internationales et régionales".

Il a souligné "l'action de l'Algérie dans le cadre de son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la défense des causes justes, au premier rang desquelles la cause palestinienne".

Mazlan a, également, exprimé "l'estime de la Malaisie pour la place de l'Algérie dans son environnement arabe, africain, islamique et international", réaffirmant "l'aspiration de son pays à approfondir la coopération économique et commerciale".

Il a exprimé le souhait de son pays "à élargir les domaines de partenariat, en particulier dans les industries de transformation, l'agriculture, la numérisation, l'exploration minière et les énergies propres", tout en saluant le "succès éclatant" de la Foire du commerce intra-africain récemment accueillie par l'Algérie.

Sur un autre volet, les deux parties ont réaffirmé "leur engagement à renforcer la coopération parlementaire entre le Conseil de la nation et le Parlement malaisien, à travers l'échange d'expertises et de visites, ainsi que l'intensification de la coordination au sein des instances parlementaires internationales, de manière à consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays, notamment par la création de groupes d'amitié parlementaire".

A cet égard, M. Nasri a réitéré "l'importance des relations parlementaires dans le renforcement des relations politiques et économiques".

Les deux parties ont également salué "l'adhésion qualitative de l'Algérie, le 20 septembre 2025, à l'Assemblée parlementaire de l'Association des Nations de l'Asie du sud-est (AIPA), en qualité de seul membre observateur, lors de sa 46e session tenue à Kuala Lumpur", qualifiant cela d'"acquis diplomatique majeur qui reflète la volonté de l'Algérie de renforcer sa présence parlementaire et d'élargir son ouverture sur l'espace asiatique".