Algérie: Boughali reçoit l'ambassadeur d'Iran en Algérie

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a reçu lundi, l'ambassadeur d'Iran en Algérie, M. Mohammad Reza Babani, avec lequel il a évoqué la volonté des deux pays de hisser leurs relations à un niveau supérieur, indique un communiqué de l'APN.

Boughali a présenté, au début de l'entretien, ses sincères condoléances au peuple et au Gouvernement iraniens à la suite des récentes attaques sionistes, réaffirmant "la solidarité de l'Algérie et son soutien constant à l'Iran face à ces agressions", précise la même source.

Il a également salué "la solidité des liens qui unissent l'APN au Conseil consultatif islamique iranien".

Boughali a exprimé, à cette occasion, "la satisfaction des deux parties quant au niveau de coopération parlementaire déjà atteint", tout en plaidant pour "un développement accru des relations économiques bilatérales" et l'"ouverture de nouvelles perspectives de partenariat dans des domaines d'intérêt commun".

Pour sa part, l'ambassadeur iranien M. Babani a exprimé "sa gratitude pour les positions constantes et de principe de l'Algérie", soulignant "l'estime particulière" que l'Iran accorde à ce soutien.

Après avoir salué "le niveau de coordination et d'échanges" existant entre les deux Parlements, M. Babani a transmis le souhait du président du Conseil consultatif iranien d'effectuer prochainement une visite officielle en Algérie afin de "renforcer la concertation et la coopération bilatérales", note la même source.

Par ailleurs, le communiqué de l'APN a souligné que "cette rencontre illustre la volonté partagée des deux pays de consolider et d'élever leurs relations à un niveau supérieur, au service des intérêts des deux peuples amis".