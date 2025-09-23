Algérie: Le tronçon Oued Kebrit-Dréa de la ligne minière Est achevé 'avant fin décembre prochain '

SOUK AHRAS — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a assuré, lundi à Souk Ahras, que le tronçon Oued Kebrit-Dréa, en travaux dans le cadre du projet de dédoublement, de modernisation de la ligne minière Est entre Annaba à Bled El-Hadba (Tébessa) sur 422 km, au titre du mégaprojet de phosphate intégré, sera achevé "avant fin décembre prochain".

M. Djellaoui a souligné, dans une déclaration à la presse, en marge de l'inspection du chantier de la nouvelle plateforme des faisceaux de voies de la commune de Ouilen, que le tronçon de cette ligne minière traversant la wilaya de Souk Ahras s'étend sur une distance de 30 km, entre la commune d'Oued Kebrit et celle de Dréa.

Après avoir souligné l'importance de cette ligne minière pour les exportations et le renforcement des capacités nationales de transport des minerais dans l'est du pays, le ministre a mis en avant "le rythme rapide des travaux de réalisation de cette ligne", ce qui permet d'envisager, selon lui, la réception du projet "avant les délais contractuels".

Le ministre a également inspecté les travaux de réalisation du projet de dédoublement de la route nationale (RN) n 16, dans son segment reliant Souk Ahras à Mechroha sur 17 km.

Un projet qui sera livré, selon les explications fournies à M. Djellaoui par les responsables concernés, "avant la fin du deuxième semestre de l'année 2026".

Le ministre a particulièrement insisté auprès des entreprises de réalisation sur la "nécessité de renforcer les moyens sur ce chantier afin de livrer les travaux dans les délais impartis".

Lors de l'inspection des travaux de pose de la voie ferrée, dans la localité d'Oued Damous (commune d'Oued Kebrit), le ministre a rappelé que sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Souk Ahras fait partie d'un programme de visites de terrain qui inclut également les wilayas de Guelma, d'El Tarf et d'Annaba, l'objectif étant de faire le point sur les projets du secteur, de s'enquérir de leur avancement et de répondre aux préoccupations soulevées dans ces wilayas.