Algérie: Rezig examine avec l'ambassadeur chinois les moyens de renforcer la coopération économique

ALGER — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a reçu, lundi, l'ambassadeur chinois en Algérie, M. Dong Guangli, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

La rencontre qui s'est tenue au siège du ministère a porté sur "l'état des relations économiques et commerciales entre les deux pays et les perspectives de leur développement, à la lumière des liens historiques et des intérêts communs unissant l'Algérie et la Chine".

Les deux parties ont affirmé, à cette occasion, "leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et d'oeuvrer à encourager les initiatives à même d'ouvrir de plus larges perspectives", ajoute le communiqué.

L'ambassadeur chinois a félicité le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations pour le succès de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) abritée par l'Algérie, et pour la "bonne organisation et les recommandations pertinentes qui reflètent la dynamique de l'économie algérienne et son ouverture sur la coopération régionale et internationale", précise le document.