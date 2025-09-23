ALGER — La plateforme numérique dédiée à la prise de rendez-vous pour le contrôle de conformité des véhicules importés, dont le lancement est prévu prochainement, permettra de réduire le délai de traitement des dossiers à 20 minutes par véhicule, a fait savoir une responsable au ministère des Hydrocarbures et des Mines.

Dans une déclaration à l'APS, la directrice générale des mines au ministère, Mme Nadjiba Bourenane Fedal, a expliqué que les services du ministère oeuvrent actuellement au développement de cette plateforme qui sera mise en service très prochainement, ce qui permettra une meilleure programmation des dossiers et un allègement de la pression sur les centres de contrôle, en évitant les longues attentes.

Cette plateforme appelée "Markabati" (disponible sur le site markabati.dz), sera opérationnelle dans un premier temps au centre de contrôle de Caroubier (Alger) avant d'être progressivement généralisée aux autres centres de contrôle à travers les wilayas du pays.

Cette opération "s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la numérisation des services publics et à l'amélioration de leur qualité", a relevé la responsable, soulignant que "le ministère ne ménage aucun effort pour faciliter aux citoyens la procédure de conformité et améliorer le niveau des services".

Ainsi, toute personne souhaitant bénéficier du contrôle de conformité par un expert des mines, dans le cadre de la finalisation des procédures d'importation d'un véhicule acquis à l'étranger, pourra prendre un rendez-vous via la plateforme "markabati", en choisissant l'un des créneaux disponibles avant de recevoir une confirmation par e-mail, mentionnant la date du rendez-vous, les documents requis et le code QR du dossier, "ce qui apporte précision et transparence à l'opération", selon la directrice générale.

Il est exigé que le titulaire du rendez-vous soit le véritable propriétaire du véhicule, l'accès étant autorisé uniquement aux véhicules disposant d'un rendez-vous électronique, à travers le scan du code QR, a encore précisé la responsable.

La plateforme permettra, en outre, de suivre à distance le déroulement du contrôle de conformité et ses différentes étapes, en attendant la concrétisation de la deuxième phase du projet qui prévoit la numérisation de la délivrance du PV de conformité des véhicules importés, a-t-elle ajouté.

En prévision du lancement prochain de l'opération au niveau du centre de contrôle du Caroubier, il a été procédé, sur instructions du ministre des Hydrocarbures et des Mines, "au renforcement de ce centre par cinq experts des mines détachés d'autres wilayas afin de répondre à la forte demande sur ses services", explique Mme Bourenane Fedal.

Grâce à ce renfort en ressources humaines, le centre sera en mesure de traiter 110 véhicules/jour, à raison de 20 minutes par véhicule, "dans des conditions confortables et transparentes, sans files d'attente ni intermédiaires", a-t-elle indiqué.

Elle a également révélé que le ministère des Hydrocarbures et des Mines œuvre, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, à élargir les prérogatives des experts dans les wilayas voisines d'Alger, telles que Boumerdès et Tipaza, afin de leur permettre de contrôler la conformité des véhicules immatriculés dans la capitale (16), et de répondre ainsi à la demande croissante.

Le contrôle de la conformité inclus tous types de véhicules importés: voitures de tourisme, véhicules utilitaires, bus, camions, tracteurs routiers et agricoles, camions avec remorque et motocycles.

Le ministère prévoit, par ailleurs, la création d'un fichier national des importateurs de véhicules, incluant toutes les informations relatives aux personnes ayant bénéficié du contrôle de conformité.

Il s'agit également de la possibilité de créer de nouveaux centres de contrôle de conformité dans 3 zones de la capitale, (ouest, centre et est), afin d'alléger la pression sur le centre de Caroubier et d'améliorer les conditions d'accueil, selon la même responsable.

Les experts des mines du centre de Caroubier ont contrôlé, depuis janvier 2025, la conformité de 17.000 véhicules importés, dont 5800 voitures de moins de trois ans et 6300 voitures neuves, selon les statistiques fournies par la même responsable.