Algérie: Attaf salue le niveau exceptionnel de coordination au sein du groupe 'A3+'

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a salué, lundi à New York, le niveau exceptionnel de coordination au sein du groupe "A3+", (Algérie, Somalie et Sierra Leone+Guyana) au Conseil de sécurité de l'ONU et la dynamique positive qu'il a insufflée, reflétée par les initiatives concrètes visant à défendre les intérêts de l'Afrique et à soutenir les causes justes dans le monde entier, affirmant l'attachement de l'Algérie à ce mécanisme créé dans le cadre du "processus d'Oran" pour la paix et la sécurité en Afrique.

Lors de sa participation à la réunion ministérielle du groupe "A3+", dans le cadre de sa représentation de l'Algérie aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale (AG) des Nations unies, et après avoir souhaité la bienvenue à la République démocratique du Congo et à la République du Libéria à l'occasion de leur adhésion en tant que membres non-permanents au Conseil de Sécurité, et réitéré ses sincères félicitations pour leur élection éclatante par l'AG, M. Attaf a "souligné la pleine disponibilité de l'Algérie à partager, avant de quitter le Conseil, son expérience modeste et les enseignements tirées de son mandat qui a duré deux (2) ans".

"Nous sommes et nous resterons attachés à l'esprit de responsabilité pour préserver l'unité de ce groupe et assurer la continuité de son influence au sein du Conseil de sécurité", a-t-il déclaré.

Il a, à cet égard, souligné que "les réunions ministérielles du groupe A3+ sont devenues une tradition bien établie, notamment en marge des réunions multilatérales à New York et à Addis-Abeba", relevant que "cette pratique est, en effet, en faveur de notre ambition commune de renforcer ce groupe et de consolider sa présence en tant qu'acteur dynamique et efficace au sein du Conseil de sécurité".

M. Attaf s'est dit "convaincu" que le niveau de coordination au sein du groupe A3+ a été "excellent et très efficace", saluant le travail des représentants permanents à New York pour leurs "performances exceptionnelles".

Il a également remercié la Guyana pour "les efforts remarquables déployés pour faire entendre la voix du groupe A3 au nom de la région des Caraïbes, la sixième région de l'Afrique", ajoutant que "le groupe A3+ a déjà atteint un niveau de maturité avancé et est devenu une force motrice pour des actions positives au sein du Conseil de sécurité".

"L'influence de ce groupe a dépassé nos attentes et a directement contribué à l'émergence du groupe E-10, et je suis fermement convaincu que cette réalisation est due au modèle inspirant fourni par le groupe A3+, qui a aidé le groupe E-10 à devenir à son tour un mécanisme de coordination efficace, lançant des initiatives concrètes pour amener le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités", a-t-il ajouté.

Concernant le continent africain, "le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique continue de faire face à des défis majeurs, les foyers de tension, de crises et de conflits augmentent constamment, et le terrorisme connaît une escalade préoccupante, notamment dans la région du Sahel, en particulier au Mali, au Niger et au Burkina Faso", a soutenu M. Attaf.

"Nous observons en même temps un net recul de l'intérêt international pour l'Afrique, qui apparait clairement dans les menaces auxquelles font face les missions onusiennes de maintien de la paix déployées dans le continent, à travers la réduction des ressources qui leur sont affectées ou à travers les tentatives de réduire leurs mandats, et même d'y mettre fin de manière précoce".

Il s'est dit convaincu que "ces développements méritent toute notre attention et notre mobilisation collective pour le maintien de la paix et de la stabilité en Afrique, comme priorité essentielle pour le Conseil de sécurité et objet d'intérêt permanent de la communauté internationale", réaffirmant "l'attachement de l'Algérie à ce mécanisme de coordination créé dans le cadre « du Processus d'Oran » connu pour la paix et la sécurité en Afrique".

Au terme de son allocution, M. Attaf a rappelé que la 12e session de ce Processus se tiendra les 1 et 2décembre 2025 en Algérie, exprimant son souhait que tout le monde puisse y participer.