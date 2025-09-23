Algérie: Football - Rabehi préside une cérémonie de distinction des clubs algérois sacrés pour la saison 2024-2025

ALGER — Le ministre, wali de la wilaya d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a présidé lundi, à Alger, une cérémonie de distinction en l'honneur des clubs algérois, sacrés lors des compétitions de la saison sportive 2024-2025, indique un communiqué des services de la wilaya.

Il s'agit du "Mouloudia Club d'Alger (MCA), sacré champion de Ligue 1 Mobilis de football 2024-2025, de l'Union Sportive de la Médina d'Alger (USMA), qui a remporté la Coupe d'Algérie, de l'Etoile Sportive de Ben Aknoun (ESBA), promue en ligue 1 après avoir remporté le championnat de la Ligue 2 amateur, ainsi que la Jeunesse sportive de Tixeraïne (JST), qui a accédé en Ligue 2 amateur", a précisé la même source.

Par ailleurs, M. Rabehi a honoré les présidents des conseils d'administration des clubs sacrés, qui l'ont distingué à leur tour.

Lors de cette cérémonie, à laquelle ont assisté les cadres de la wilaya d'Alger, les walis délégués, les présidents des conseils communaux et les joueurs, le Directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJS) de la wilaya d'Alger, a salué "le haut niveau affiché par ces équipes au cours des compétitions", relevant "le rôle des services de la wilaya d'Alger qui ont assuré les moyens nécessaires", selon la même source.