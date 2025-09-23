Burkina Faso: Initiative présidentielle pour le développement communautaire - Des actions de citoyenneté pour Dédougou

Le Groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP - PNVB), en partenariat avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), a organisé une série d'activités citoyennes, à Dédougou, région de Bankui, du 9 au 11 septembre 2025, dénommée « Opération coup de balai volontaire ».

Pendant 72 heures, la ville de Dédougou a été le théâtre d'activités de sensibilisation sur la citoyenneté, de nettoyage de services ou de lieux publics et de plantation d'arbres. Le top départ de ces activités a été donné, mardi 9 septembre 2025 par la secrétaire générale des régions de Bankui et du Sourou (ex-Boucle du Mouhoun), Adjara Kientega, représentant le gouverneur. Cette activité est l'initiative du Groupement d'intérêt public - Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP - PNVB) en collaboration avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB). Elle s'inscrit dans le cadre de la vision présidentielle pour le développement communautaire.

C'est pourquoi le chef d'antenne régional de volontariat de Bankui, Abdou Koussoubé, s'est réjoui de l'engouement populaire que les actions menées ont suscité chez la population de Dédougou. « En plus du recrutement des 200 volontaires, la population s'est mobilisée massivement », a-t-il apprécié. Il a expliqué que « L'opération coup de balai volontaire » à Dédougou a été introduite par la sensibilisation sur des thématiques variées. Il a énuméré, entre autres, l'esprit de volontariat, l'hygiène et l'assainissement et l'explication de la vision de la Révolution progressiste populaire (RPP) aux participants.

A l'occasion, 200 plants d'arbres ont été mis en terre dont 150 dans l'enceinte du 51ᵉ Régiment d'infanterie commando et 50 autres au Centre d'écoute et de dialogue pour jeunes de Dédougou. L'activité a permis d'assainir des services ou des lieux publics de la ville comme la mairie, le centre médical urbain et la direction régionale de la santé. Dans ce dernier service bénéficiaire de l'œuvre citoyenne, le représentant du directeur régional de la santé et de l'Hygiène publique, Sidiki Aboucar Sanou, a salué l'engagement des populations qui a permis de donner peau neuve à leur cadre de travail.

« Cette action va contribuer à lutter contre les moustiques, vecteurs causant le paludisme », a-t-il déclaré. Venu matinalement pour donner un coup de main à l'activité, le président de la délégation spéciale communale, Dieudonné Tougfo, a indiqué que l'objectif de cette action est d'offrir aux populations un cadre de vie assaini. De même, elle

contribue à la préservation de l'environnement, a-t-il ajouté. M. Tougfo a magnifié l'adhésion des populations à l'initiative avant d'appeler à la sensibilisation continue pour maintenir la bonne dynamique.

En lançant officiellement l'opération dans la région, la secrétaire générale de l'ex-Boucle du Mouhoun, Adjara Kientega, a affirmé que cette initiative est la bienvenue dans la cité de Bankuy. Elle a souligné qu'au-delà des valeurs citoyennes qu'elle véhicule, l'activité permet de rassembler les filles et fils de la région autour d'un objectif commun. Celui de bâtir une société solidaire où règnent la paix et la cohésion. Elle a donc invité les

acteurs régionaux à s'approprier les valeurs de cette initiative présidentielle pour le développement communautaire.