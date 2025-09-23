Burkina Faso: XVe édition du SITHO 2025 - Plus de 10 000 visiteurs attendus à Ouagadougou

Le comité d'organisation du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) a animé, le lundi 22 septembre 2025, à Ouagadougou une conférence de presse pour le faire le point des préparatifs de la 15e édition qui s'ouvre le 25 septembre prochain.

La 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) se tient, du 25 au 28 septembre 2025, à Ouaga-dougou autour du thème, « Tourisme et intégration des peuples du Sahel ». En prélude à l'ouverture, le comité d'organisation était face à la presse ce lundi 22 septembre 2025, pour faire le point des préparatifs. A ce jour, a indiqué le président du comité d'organisation, Bétamou Fidèle Aymar Tamini, les préparatifs avancent de manière satisfaisante.

Pour cette édition, il est attendu plus de 10 000 visiteurs et la participation de plus de 25 organes de presse sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, selon le président du comité d'organisation. Le Ghana est le pays invité d'honneur. Un choix qui illustre, selon M. Tamini, de la qualité des relations bilatérales entre les pays. Le Niger et le Mali seront présents en qualité de pays invités spéciaux pour une reconnaissance des liens séculaires de fraternité et solidarité au sein de l'AES, a-t-il précisé.

Il a annoncé également, la présence de Tours Opérateurs, ainsi que des délégations de Haïti, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, et de l'ONU-Tourisme. En termes d'innovations, il a cité entre autres, des visites virtuelles en 3D des sites touristiques, un Hackathon tourism tech pour encourager l'innovation numérique.

« Des concours de pitch pour valoriser l'entrepreneuriat local, un nouveau site web pour renforcer la visibilité du salon, ainsi que la création d'un village dédié à la gastronomie locale et sahélienne font également partie des innovations », a-t-il poursuivi. S'agissant du programme du SITHO 2025, il est prévu entre autres, selon le conférencier du jour, l'organisation de l'Educ'tour dans la région du Nakambé, du 21 au 24 septembre et un cross populaire dans la soirée du 24 septembre, devant le SIAO.

La cérémonie officielle d'ouverture quant à elle, interviendra le 25 septembre, suivie d'expositions, de rencontres B2B et de soirées culturelles. La journée du 27 septembre sera consacrée à la décoration des acteurs du tourisme, aux expositions et aux excursions touristiques. La 15e édition refermera ses portes le 28 septembre 2025. Le président du comité d'organisation a rappelé que l'édition 2025 du SITHO vise à promouvoir la coopération régionale et à renforcer les liens économiques, sociaux et culturels dans un contexte sahélien marqué par de nombreux défis.

« Le tourisme est un outil de cohésion sociale, de valorisation des territoires, et surtout un vecteur de paix dans notre région en proie à des défis sécuritaires et économiques », a-t-il soutenu. A la question des journalistes sur le budget, il a laissé entendre que 125 millions F CFA sont alloués à cette édition du SITHO.